புயல் எதிரொலி: போதிய பயணிகள் இல்லாததால் ரத்தான 7 விமானங்களின் சேவை
விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் சிரமத்துக்கு ஆளாகி உள்ள பயணிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்படும் என்று சம்பந்தப்பட்ட விமான நிறுவனங்களின் நிர்வாக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 2, 2025 at 12:14 PM IST
சென்னை: போதிய பயணிகள் இல்லாத காரணத்தால், சென்னை விமான நிலையத்தில் 7 விமானங்களின் சேவை இன்று திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது.
வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருக்கும் ‘டிட்வா’ (Ditwah) புயல் காரணமாக, கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் கொழும்பு செல்லும் விமானம் உள்ளிட்ட பல விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டது. சென்னையில் அந்த அளவுக்கு சூறைக்காற்றோ, மழையோ பெய்யாத நிலையிலும் விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கில் சுமார் 40 கி.மீ தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ள புயலால், சென்னையில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு, அனைவரும் வீட்டுக்குள் முடங்கியுள்ளனர்.
7 விமானங்களின் சேவை ரத்து
இந்த நிலையில், போதிய பயணிகள் இல்லாத காரணத்தால் இன்று (டிச.2) அந்தமான், அகமதாபாத், மும்பை உள்ளிட்ட 6 உள்நாட்டு விமான சேவைகள் மற்றும் இந்தோனேசியா செல்லும் சர்வதேச விமானம் ஒன்று என 7 விமானங்களின் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரத்து செய்யப்பட்ட விமானத்தின் விவரம்
அந்த வகையில், அதிகாலை 3.55 மணிக்கு சென்னை - அகமதாபாத் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், அதிகாலை 4.40 மணிக்கு சென்னை - அந்தமான் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ், அதிகாலை 5:25 மணிக்கு சென்னை - மும்பை செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ், அதிகாலை 5.30 மணிக்கு சென்னை - கவுகாத்தி செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் என 5 புறப்பாடு விமானங்களும், பகல் 12.25 மணிக்கு கொச்சியிலிருந்து சென்னை வரவேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் ஆகிய 6 உள்நாட்டு விமானங்கள் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
பயணிகள் அவதி
அதேபோல, அதிகாலை 4.35 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து இந்தோனேசியா நாட்டின் டென்பாசர் நகருக்கு செல்ல வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் சர்வதேச விமானமும் பயணிகள் இல்லாமல் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. விமான சேவைகள் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்ட காரணத்தால், அந்த விமானங்களில் செல்ல டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
மேலும், இன்று திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள விமான சேவைகள் நிர்வாக காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த விமான நிறுவனங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பயணிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து தரப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.