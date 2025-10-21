ETV Bharat / state

தீபாவளி பண்டிகை பட்டாசால் சென்னையில் புகை மூட்டம்... விமான சேவைகள் தாமதம்!

சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை விமான நிலையம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 1:37 PM IST

சென்னை: பட்டாசு புகையால் சென்னை விமான நிலைய ஓடுபாதை பகுதியில் புகை சூழ்ந்தது. இதனால் விமான சேவை சில மணி நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டது.

நாடு முழுவதும் தீபாவளி திருநாளை நேற்று மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர். இதற்காக சென்னையில் தங்கி இருப்பவர்கள், பணி புரிபவர்கள், படிப்பவர்கள் அனைவரும் தங்கள் சொந்தங்களுடன் குடும்பமாக தீபாவளி திருநாளை கொண்டாட அரசுப் பேருந்துகள், சிறப்பு ரயில்கள், சொந்த வாகனங்கள் மூலம் புறப்பட்டு சென்றனர். மேலும்,சென்னையில் இருந்து சுமார் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றதாக தகவல் வெளியானது.

இதையடுத்து நேற்று முன்தினம் மாலை முதல் சென்னை மாநகர் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. முக்கிய சாலைகள் அனைத்தும் நெரிசல் இல்லாமல் காற்று வாங்கின. இதையடுத்து சென்னையில் வசிக்கும் மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை நேற்று காலை முதல் புத்தாடை உடுத்தி பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

மேலும் சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று காலை மழை பெய்ததால் பொதுமக்களால் பட்டாசு வெடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் மாலை நேரத்தில் மழை இல்லை. இதையடுத்து, அரசு அனுமதித்த இரவு 7 மணியிலிருந்து 8 மணிக்குள், ஒரே நேரத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டன. சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் குடியிருப்புகளில் உள்ளவர்கள் அதிக அளவிலான பட்டாசுகளை தொடர்ச்சியாக வெடித்ததால் விமான நிலைய ஓடுபாதை பகுதியில் புகை மூட்டம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து விமானங்கள் தரையிறங்குவது, புறப்படுவது போன்றவற்றை மிகவும் கவனமாக கண்காணிப்புடன் அதிகாரிகள் செயல்படுத்தினர். இதையடுத்து நேற்று இரவு 7 மணிக்கு மேல் சென்னை விமான நிலையத்தில் புகை மூட்டம் அதிகரித்தது. இதனால் அந்த நேரங்களில் சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க வந்த விமானங்களுக்கு உடனடியாக அனுமதி கொடுக்காமல் கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் ஓடு பாதைகளை மிகத் தெளிவாகத் தெரிந்தால் மட்டுமே தரையிறங்க அனுமதித்தனர்.

இதையும் படிங்க: திருப்பூரில் கோலாகல தீபாவளி: புதுக்கணக்கு தொடங்கி வடமாநில மக்கள் கொண்டாட்டம்!

அதுவரை அந்த விமானங்களை தொடர்ந்து வானில் வட்டமடித்து பறக்கச் செய்தனர். மேலும் சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய விமானங்களுக்கும் உடனடியாக புறப்பட சிக்னல் கொடுக்காமல் ஓடுபாதை தெளிவாகத் தெரிந்தால் மட்டுமே விமானங்கள் ஓடுபாதையில் ஓடுவதற்கு அனுமதி அளித்தனர்.

இதன் காரணமாக அந்த நேரங்களில் சென்னையில் தரை இறங்க வந்த ஹைதராபாத் மற்றும் கவுகாத்தி ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் மற்றும் லக்னோ, மதுரை, டெல்லி, பெங்களூரு, டாக்கா ஆகிய நகங்களில் இருந்து வந்த விமானங்கள், நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமடித்து பறந்து விட்டு, அதன் பின்பு தரையிறங்கின.

அதே போல் சென்னையில் இருந்து டெல்லி, கொச்சி, பெங்களூரு, கோவை, ஹைதராபாத் ஆகிய நகரங்களுக்கு புறப்பட வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்கள், தோஹா மற்றும் கோலாலம்பூருக்கு செல்ல வேண்டிய ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.

சென்னை விமான நிலையத்தில் எந்த விமானமும் ரத்து செய்யப்படவில்லை. ஆனால் விமானங்கள் சிறிது நேரம் காத்திருந்து தரையிறங்கியதாக மட்டும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

FLIGHT SERVICES IN CHENNAI DELAYED
சென்னையில் விமான சேவை தாமதம்
தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி
FIRECRACKER SMOKE
FLIGHT SERVICE DELAYED IN CHENNAI

