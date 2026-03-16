போர் பதற்றத்தால் துபாய் வான்வெளி மூடல்: சென்னை விமான சேவைகள் பாதிப்பு
துபாய் செல்ல வேண்டிய மூன்று விமானங்களில் சுமார் 700க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அங்கு செல்ல முடியாமல் சென்னையிலேயே சிக்கிய வண்ணம் உள்ளனர்.
Published : March 16, 2026 at 4:16 PM IST
சென்னை: துபாய் விமான நிலையம் அருகே இன்று காலை நடைபெற்ற ஏவுகணை தாக்குதல்களை தொடர்ந்து வான்வெளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் சென்னை - துபாய் இடையேயான விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு நிலைமை சரியான பிறகு விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று அதிகாலை 2.15 மணிக்கு துபாயிலிருந்து 242 பயணிகளுடன் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வந்தது. அதன் பின்பு அந்த விமானம் இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து சுமார் 200 பயணிகளுடன் மீண்டும் துபாய்க்கு புறப்பட்டு சென்றது.
ஆனால் அந்த எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் குஜராத் கடல் எல்லையில் பறந்து கொண்டிருந்த போது துபாயில் மீண்டும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்படுவதாகவும், அதனால் வான்வழி தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாகவும் விமானிக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது.
அதையடுத்து எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானி, துபாய் மற்றும் சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளோடு அவசரமாக தொடர்பு கொண்டார். அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் விமானமானது மீண்டும் காலை 8.20 மணிக்கு சென்னையிலேயே தரையிறங்கியது. மேலும், அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை சென்னையிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே துபாயிலிருந்து இன்று காலை 8.15 மணிக்கு சென்னைக்கு வந்த எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மீண்டும் சென்னையிலிருந்து இன்று காலை 9.50 மணிக்கு துபாய்க்கு புறப்பட தயாரானது. அந்த விமானத்தில் 258 பயணிகள் இருந்தனர். ஆனால் துபாயில் வான் எல்லை மூடப்பட்டு இருப்பதால் அந்த விமானமும் துபாய் செல்லமுடியாமல் தாமதமாக புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போல் இன்று காலை 10.30 மணிக்கு 186 பயணிகளுடன் சென்னையிலிருந்து துபாய் புறப்பட்டு செல்லவேண்டிய ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு பயணிகள் விமானமும் தாமதமாகவே புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இன்று காலையில் மட்டும் சென்னையிலிருந்து துபாய் செல்ல வேண்டிய மூன்று விமானங்களில் சுமார் 700-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அங்கு செல்ல முடியாமல் சென்னையிலேயே சிக்கினர்.
இந்நிலையில், துபாயில் நிலைமை சீரடைந்து அங்கு வான்வெளியானது விமான போக்குவரத்துக்கு திறக்கப்பட்ட பின்பு இந்த விமானங்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து துபாய்க்கு இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.