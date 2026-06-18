சென்னையில் திடீரென பெய்த கனமழையால் விமான சேவைகள் பாதிப்பு
டாக்கா, காசியாபாத், கொல்கத்தா, மும்பை, சீரடி, மதுரை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலிருந்து வந்த விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தன.
Published : June 18, 2026 at 7:51 PM IST
சென்னை: கனமழை மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் கடந்த 2 மாதங்களாகவே வெயில் வாட்டி எடுத்தது. வெப்பத்தால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 18) மாலை சுமார் 3 மணியளவில் சென்னையில் மேகமூட்டம் சூழ்ந்து, குளிர்ந்த வானிலை நிலவியது.
மாலை 4 மணி முதல் திடீரென பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யத் தொடங்கியது. இதனால் சென்னைவாசிகள் உற்சாகம் அடைந்தனர். அதேசமயம் காற்று பலமாக வீசியதால், சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க வந்த விமானங்கள் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தன.
குறிப்பாக, மாலை 4.30 மணிக்கு சேலத்திலிருந்து 72 பயணிகளுடன் சென்னையில் தரையிறங்க வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் கடுமையான காற்று மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக தரையிறங்காமல், நீண்ட நேரம் வான் பரப்பில் வட்டமடித்தது.
அதேபோல, ஜெய்பூரில் இருந்து 168 பயணிகளுடன் சென்னையில் தரையிறங்க வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் மற்றும் கோவையில் இருந்து 138 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் ஆகியவை தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்துப் பறந்தன.
இதுமட்டுமின்றி டாக்கா, காசியாபாத், கொல்கத்தா, மும்பை, சீரடி, மதுரை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலிருந்து வந்த விமானங்களும் சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் வானில் வட்டமடித்தன.
இதற்கிடையே, சேலத்தில் இருந்து வந்த விமானம் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக வானில் தொடர்ந்து வட்டமடித்து பறந்து கொண்டிருந்தது. இருந்தாலும், வானிலை சீரடையாததால் அந்த விமானம் திருப்பதி விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் வானிலை சீரடைந்த பின்பு அந்த விமானம் திருப்பதியில் இருந்து புறப்பட்டு மீண்டும் சென்னைக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேபோல, சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய ஹைதராபாத், பெங்களூரு, விசாகப்பட்டினம், புனே, மும்பை, டெல்லி, ராஞ்சி, மைசூரு உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டு செல்லும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பெய்த திடீர் மழையால் ஏற்பட்ட மோசமான வானிலை காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டு பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை விமான நிலைய பகுதியில் மழை மற்றும் பலத்த காற்று தற்போது குறைந்துள்ளதால், சென்னையில் தரையிறங்க வேண்டிய விமானங்கள் அடுத்தடுத்து தரையிறங்கி வருகின்றன. மேலும், சென்னையில் இருந்து தாமதமாக புறப்பட்டு செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்ட விமானங்களும் புறப்பட்டு செல்ல தயாராக உள்ளதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.