தீபாவளி பட்டாசு புகைமூட்டம் - சென்னை விமான நிலையத்தில் 26 விமான சேவைகள் பாதிப்பு
நேற்று இரவு 7 மணிக்கு மேல் புகைமூட்டம் அதிகரித்ததால் சென்னையில் தரையிறங்க வந்த விமானங்கள் உடனடியாக அனுமதிக்கப்படாததால் தரையிறங்க காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
Published : November 9, 2026 at 8:22 AM IST
சென்னை: தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின்போது பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட புகைமூட்டம் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் 26 விமானங்களின் வருகை, புறப்பாடு தாமதமானது. மேலும் ராய்ப்பூரில் இருந்து வந்த இண்டிகோ விமானம் பெங்களூருவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடினர். காலையில் மழை பெய்ததால் பட்டாசுகள் வெடிப்பது குறைவாக இருந்த நிலையில் மாலையில் மழை நின்றதும் பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்கத் தொடங்கினர். குறிப்பாக மாலை 6 மணி முதலே பல்வேறு பகுதிகளில் பட்டாசு வெடிப்பது அதிகரித்தது. இரவு 10 மணியை கடந்தும் தொடர்ந்து பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டன.
இதன் காரணமாக சென்னை மாநகர் முழுவதும் காற்றில் புகை மற்றும் மாசு அதிகரித்தது. குறிப்பாக மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தைச் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டதால் விமான நிலைய ஓடுபாதையைச் சுற்றிலும் புகைமூட்டம் உருவானது. இதனால் விமானங்கள் தரையிறங்குவதிலும் புறப்படுவதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
தீபாவளி நேரத்தில் இதுபோன்ற புகைமூட்டம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதை கருத்தில் கொண்டு இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் சார்பில் சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறையில் முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதையடுத்து ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டது. ஓடுபாதை தெளிவாகத் தெரியும் நிலை இருந்தால் மட்டுமே விமானங்கள் தரையிறங்கவும், புறப்படவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்
இந்நிலையில் நேற்று இரவு 7 மணிக்கு மேல் புகைமூட்டம் அதிகரித்ததால் சென்னையில் தரையிறங்க வந்த விமானங்கள் உடனடியாக அனுமதிக்கப்படாததால் தரையிறங்க காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதன்படி கொல்கத்தா, டெல்லி, புனே, இலங்கை, பாங்காக், திருவனந்தபுரம், சிங்கப்பூர், ராய்ப்பூர், சிலிகுரி, திருச்சி, கோலாலம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து வந்த 11 விமானங்கள் வானில் வட்டமடித்தபடி காத்திருந்தன.
பின்னர் ஓடுபாதையின் தெரிவுநிலை சீரானதைத் தொடர்ந்து 10 விமானங்கள் சென்னையில் தரையிறங்கின. ஆனால், ராய்ப்பூரில் இருந்து 156 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் நீண்ட நேரம் வானில் காத்திருந்தும் தரையிறங்குவதற்கான சூழல் ஏற்படாததால் பெங்களூருவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
அதேபோல் சென்னையில் இருந்து புறப்படத் தயாராக இருந்த விமானங்களும் புகைமூட்டம் காரணமாக உடனடியாக இயக்கப்படவில்லை. கொல்கத்தா, திருவனந்தபுரம், டெல்லி, புனே, திருச்சி, இலங்கை, துபாய், கோலாலம்பூர், சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், அபுதாபி உள்ளிட்ட இடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய 15 விமானங்கள் தாமதமாகப் புறப்பட்டுச் சென்றன.
இதனால் சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று இரவு 11 வருகை விமானங்கள் 15 புறப்பாடு விமானங்கள் என மொத்தம் 26 விமானங்களின் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன. மேலும், ராய்ப்பூரில் இருந்து வந்த இண்டிகோ விமானம் பெங்களூருவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டதால், அதில் பயணம் செய்த 156 பயணிகளும் பாதிக்கப்பட்டனர். விமான சேவைகளில் ஏற்பட்ட இந்த தாமதத்தால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையின்போதும் சென்னை விமான நிலையத்தில் பட்டாசு புகைமூட்டம் காரணமாக விமானப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. அப்போது 7 வருகை விமானங்கள், 8 புறப்பாடு விமானங்கள் என மொத்தம் 15 விமானங்களின் சேவைகள் தாமதமாகின. ஆனால் எந்த விமானமும் சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் வேறு விமான நிலையத்துக்குத் திருப்பி அனுப்பப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் இந்த ஆண்டு பாதிக்கப்பட்ட விமானங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதுடன் ஒரு விமானம் பெங்களூருவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.