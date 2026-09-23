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இலங்கை சென்ற விமானத்தில் இயந்திரக் கோளாறு - சென்னையில் அவசரமாக தரையிறக்கம்

152 பேர் பயணம் செய்த வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட இயந்திர கோளாறை விமானிகள் தகுந்த நேரத்தில் கண்டுபிடித்து உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதால், பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது

இலங்கை சென்ற வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானம்
இலங்கை சென்ற வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 10:52 AM IST

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சென்னை: வியட்நாம் நாட்டில் இருந்து இலங்கைக்கு சென்று கொண்டு இருந்த வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் திடீர் இயந்திரக் கோளாறு ஏற்பட்டதால் சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது.

வியட்நாம் நாட்டில் உள்ள ஹோ சீ மஞ்ச் சிட்டி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவிற்கு நேற்று (செப் 22) மாலை வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் புறப்பட்டது. அந்த விமானத்தில் 143 பயணிகள், 9 விமான ஊழியர்கள் உட்பட 152 பேர் இருந்தனர்.

இந்த விமானம் நடுவானில் சுமார் 36,000 அடி உயரத்தில் இலங்கை நோக்கி சென்று கொண்டு இருந்தது. இந்நிலையில் நேற்று இரவு சென்னை அருகே நடுவானில் பறந்து கொண்டு இருந்த போது விமானத்தில் ஒரு இயந்திரம் திடீரென பழுதடைந்து, செயல்படாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் விமானத்தை தொடர்ந்து இயக்குவது ஆபத்து என்பதை உணர்ந்த விமானிகள், விமானத்தை ஏதாவது ஒரு விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்க விமானிகள் முடிவு செய்தனர்.

இதனையடுத்து விமானிகள், உடனடியாக டெல்லியில் உள்ள தலைமை கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் மூலம், சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டனர். பின்னர் விமானத்தை அவசரமாக தரையிறக்குவதற்கான அனுமதி கேட்டு, பத்திரமாக தரையிறக்குவதற்கான அனைத்து வகையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் செய்து தரும்படி வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின் விமானிகள் கேட்டுக் கொண்டனர்.

இதையடுத்து சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் விமானம் சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்குவதற்கான அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் துரிதமாக செய்து முடித்தனர். அதன் பின்பு இரவு 10.30 மணி அளவில் விமானம் சென்னையில் தரை இறங்குவதற்கு அனுமதி அளித்தனர்.

இந்நிலையில் விமானம் இரவு 10.40 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் பத்திரமாக தரையிறங்கியது. இதனையடுத்து சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் மற்றும் வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின் விமானிகள் உட்பட அனைவரும் பதற்றம் தணிந்து நிம்மதி அடைந்தனர்.

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அதன்பின்பு பயணிகள் அனைவரும் விமான நிலைய ஓய்வு அறைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். அங்கு அனைவருக்கும் குடிநீர், சிற்றுண்டி போன்ற ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தனர். தொடர்ந்து விமானப் பொறியாளர்கள் குழுவினர், பழுதடைந்த விமானத்தின் இயந்திரங்களை சரி செய்யும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர்.

இயந்திர கோளாறு சரி செய்த பின்பு இன்று விமானம் புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் வியட் ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட இயந்திர கோளாறை விமானிகள் தகுந்த நேரத்தில் கண்டுபிடித்து உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதால், பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.

TAGGED:

விமானத்தில் இயந்திரக் கோளாறு
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