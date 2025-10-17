தீபாவளிக்கு சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்த மக்கள் - விமான கட்டணங்கள் பன்மடங்கு உயர்வு!
சென்னையில் இருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களின் கட்டணங்கள் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
Published : October 17, 2025 at 1:10 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் சொந்த ஊருக்குச் செல்ல தாயாராகி வரும் நிலையில், சென்னையில் இருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களின் பயணக் கட்டணம் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதற்காக, நாளை (அக்.18), நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால், பொதுமக்கள் பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊருக்குச் செல்ல தயாராகி வருகின்றனர். இதில், சென்னையில் தங்கி பணிபுரிவோர், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் என லட்சக்கணக்கானோர் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல ஆயத்தமாகியுள்ளனர்.
இவர்களின் வசதிக்காக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழக்கம் போல் சிறப்பு பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்வே துறை தார்பில் சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுவதால், சென்னையில் இருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களின் கட்டணம் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இது பயணிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உயர்த்தப்பட்டுள்ள விமான கட்டண விவரங்கள்!
|வ.எண்
|வழித்தடம்
சாதாரண நாட்களில்
கட்டணம்
|இன்றைய கட்டணம்
|1
|சென்னை - மதுரை
|ரூ.3,129
|ரூ.17,683
|2
|சென்னை - திருச்சி
|ரூ.3,608
|ரூ.15,233
|3
|சென்னை -கோவை
|ரூ.4,351
|ரூ.17,158
|4
|சென்னை - தூத்துக்குடி
|ரூ.3,608
|ரூ.17,053
|5
|சென்னை - டெல்லி
|ரூ.5,933
|ரூ.30,414
|6
|சென்னை - மும்பை
|ரூ.3,356
|ரூ.21,960
|7
|சென்னை - கொல்கத்தா
|ரூ.5,293
|ரூ.22,169
|8
|சென்னை - ஹைதராபாத்
|ரூ.2,926
|ரூ.15,309
|9
|சென்னை - கௌஹாத்தி
|ரூ.6,499
|ரூ.21,639
|10
|சென்னை - புவனேஸ்வர்
|ரூ.4,522
|ரூ.14,428
|11
|சென்னை - ஜெய்ப்பூர்
|ரூ.6,151
|ரூ.21,591
|12
|சென்னை - பாட்னா
|ரூ.4,972
|ரூ.15,584
அதே போல், சென்னை - சேலம் இடையே இன்றும், நாளையும் விமானங்களில் ஒரு டிக்கெட் கூட இல்லை. அனைத்து டிக்கெட்களும் விற்பனை ஆகி விட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, நாளை (அக்.18) மேலும் கட்டணங்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு இருந்தாலும், பயணிகள் தொடர்ந்து டிக்கெட் பதிவு முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
பண்டிகை நாட்களுக்கு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கக் கூடாது என சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், டிக்கெட் கட்டணங்களை உயர்த்தவில்லை. விமானங்களில் குறைந்த கட்டண டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்று தீர்ந்து விட்டன. அதனால், தற்போது உயர் கட்டண டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே இருப்பதால், இந்த விலை என தனியார் விமான நிறுவனங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.