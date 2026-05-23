சென்னை விமான நிலையம் அருகே திடீரென வீசிய சூறைக்காற்று - தரையிறங்க முடியாமல் திணறிய விமானம்

கோப்புப்படம் - சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 3:12 PM IST

சென்னை: சென்னை விமான நிலைய பகுதியில் திடீரென பலத்த சூறைக்காற்று வீசியதன் காரணமாக, ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வந்த விமானம் தரையிறங்க முடியாமல் திருப்பதி விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது.

சென்னை புறநகர் மீனம்பாக்கம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இன்று காலை திடீரென பலத்த சூறைக்காற்றுடன் மோசமான வானிலை நிலவியது. இதன் காரணமாக அந்த நேரத்தில் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.

ஹைதராபாத்தில் இருந்து 82 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு தரையிறங்க வந்த ஏடிஆர் என்ற சிறிய ரக விமானம் தரையிறங்க முடியாமல் சூறைக்காற்றில் சிக்கி தவித்தது. இதனையடுத்து பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி அந்த விமானமானது அருகிலிருக்கும் திருப்பதி விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

அதே போல் துபாய், அபுதாபி ஆகிய இடங்களில் இருந்து சென்னையில் தரையிறங்க வந்த விமானங்களும், தரையிறங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால், அவை நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமடித்து பறந்தன. சூறைக்காற்று ஓய்ந்த பின்பு சென்னையில் தரையிறங்கின.

சென்னைக்கு வந்திறங்கிய விமானங்கள் மட்டுமல்லாமல், சென்னையில் இருந்து டெல்லி, வாரணாசி, கொல்கத்தா, பெங்களூரூ, கோவை, மதுரை மற்றும் கோலாலம்பூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு புறப்பட வேண்டிய விமானங்களும் சுமார் அரை மணி நேரம் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.

திடீரென வீசிய சூறைக்காற்றால், சென்னைக்கு வருகை புரிந்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல், சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களுக்கு புறப்பட்ட பயணிகளும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

காலையில் சென்னையில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசியதைத் தொடர்ந்து, மதியம் ஒரு மணி வரை மழைபெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது. சென்னை மட்டுமல்லாமல், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, கடலூர், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், விழுப்புரம், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவித்திருந்தது.

மத்திய வங்கக்கடலில் கீழ் அடுக்கு சுழற்சி ஏற்பட்டிருப்பதால், கடல்சார் காற்றுகளால் ஈரப்பதம் அதிகரித்திருப்பதாகவும், இதனால் சென்னை மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதாகவும் வானிலை மையம் விளக்கமளித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று காலை முதலே கடல் காற்று மணிக்கு 25 - 30 கிமீ வேகத்தில் வீசி வருகிறது.

முன்னதாக, நேற்று இரவு 180 பயணிகள் மற்றும் 7 விமான ஊழியர்களுடன் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள் விமானம் சென்னையிலிருந்து கொல்கத்தாவுக்கு புறப்பட்டது. அந்த விமானத்தில் திடீரென இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால், ஓடுபாதையிலேயே அவசரமாக நிறுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு விமானம் இழுவை வண்டி மூலம் இழுத்துக்கொண்டு வரப்பட்டு, விமான பொறியாளர்கள் குழுவினர் விமானத்துக்குள் ஏறி விமானத்தை பழுது பார்த்து சரிசெய்தனர். இரவு 7.40 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய இந்த விமானமானது தாமதமாக இரவு 10.10 மணிக்கு புறப்பட்டது.

