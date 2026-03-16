ஈரான் தாக்குதல் எதிரொலி: துபாய் புறப்பட்ட விமானம் மீண்டும் சென்னையிலேயே தரையிறக்கம்

நிலைமை சீரடைந்ததும் பயணிகள் அனைவரும் பத்திரமாக மீண்டும் துபாய் அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் என சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 16, 2026 at 10:22 AM IST

சென்னை: ஈரான் நடத்தும் வான்வெளி தாக்குதல் காரணமாக, சென்னையிலிருந்து இன்று அதிகாலை துபாய் புறப்பட்டுச் சென்ற 'எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்' பயணிகள் விமானம் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு இன்று அதிகாலை 2.15 மணிக்கு துபாயிலிருந்து 242 பயணிகளுடன் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் வந்தது. பின்னர், மீண்டும் சுமார் 200 பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு, அந்த விமானம் அதிகாலை 4 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து துபாய் நோக்கி புறப்பட்டுச் சென்றது.

குஜராத் கடல் எல்லைக்கு மேல் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்த போது, துபாயில் மீண்டும் ஏவுகணை தாக்குதல் நடப்பதாகவும், இதனால் வான்வெளி தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாகவும் விமானிக்கு தகவல் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, துபாய் மற்றும் சென்னை விமான நிலையங்களின் கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு விமானி பேசினார். அப்போது மீண்டும் சென்னைக்கே திரும்புமாறு விமான கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். இதன் தொடர்ச்சியாக, எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் இன்று காலை 8.20 மணியளவில் மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்பி வந்து தரையிறங்கியது. பயணிகள் அனைவரும் தற்போது விமானத்திற்குள்ளேயே அமர வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விமானம் புறப்படுவதற்கு காலத் தாமதமானால், சென்னையில் உள்ள ஹோட்டல்களில் பயணிகள் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் என்றும், நிலைமை சீரானதும் மீண்டும் துபாய்க்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் எனவும் சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை - துபாய் வான்வெளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் ஆகிய நாடுகளிடையே கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் போர் தொடங்கியது. அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகங்கள், ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரான் வான்வெளி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இதனால் பாதுகாப்பு காரணங்களை கருதி அங்கு அவ்வப்போது வான்வெளிகள் மூடப்படுகின்றன.

இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து துபாய், கத்தார், ஓமன் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் கடும் சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர். போர் தொடங்கிய முதல் 4 நாட்களில் சென்னையிலிருந்து துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இயக்கப்படும் விமானங்கள் கணிசமாக ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

