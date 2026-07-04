குற்றாலம் அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு - சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை
குற்றாலத்திற்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
Published : July 4, 2026 at 10:11 PM IST
தென்காசி: குற்றாலம் பேரருவி, ஐந்தருவி ஆகிய அருவிகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள அருவிகளில் நீர்வரத்து சீராக இருந்தது. எனினும், தென்காசி மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து சில நாட்கள் பெய்த மழையின் காரணமாக அருவிகளில் நீர்வரத்து சீராக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு தினங்களாகப் பெய்து வரும் தொடர் சாரல் மழையால் தற்போது குற்றலாம் அருவிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் குற்றாலத்திற்கு வருகை தந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.
குற்றாலத்தில் திடீரென கொட்டிய காட்டாற்று வெள்ளம்#flashflood #flood #courtallam #courtallamfalls #tenkasi pic.twitter.com/Hldtv51W5x— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 4, 2026
இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 04) மதியம் நகர்ப்புறங்களிலும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் பெய்த கனமழை காரணமாக குற்றாலம் பேரருவி, ஐந்தருவி ஆகிய அருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக குற்றாலம் பேரருவி மற்றும் ஐந்தருவி ஆகிய அருவிகளில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாகவே குற்றாலம் சீசன் காலங்களில் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குற்றாலத்திற்கு வருகை தருவது வழக்கம்.
இன்று விடுமுறை தினம் என்பதால் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குற்றாலத்திற்கு வந்திருந்தனர். குற்றாலம் பகுதியில் பெய்த மழையின் காரணமாக அருவிகளுக்கு வருகை தந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவிகளில் குளிக்க முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்தனர். இருப்பினும் குற்றாலம் அருவியை மழையில் நனைந்தபடி ரசித்து திரும்பிச் சென்றனர். எனினும், அருவிகளில் நீர்வரத்து சீராகும் பட்சத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவிகளில் குளிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனிடையே தென்காசி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடனும், குளிர்ச்சியான சூழலும், சாரல் மழையும் பெய்த வண்ணம் உள்ளது. குற்றாலம் சீசன் தொடங்கியுள்ளதாலும், சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளதாலும் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் குற்றாலத்திற்கு வருகை தருவதும் தற்போது அதிகரித்துள்ளது. வரும் நாட்களில் குற்றாலத்திற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் குற்றாலத்திற்கு வந்துச் செல்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.