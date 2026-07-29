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மாங்காய்க்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்க - கும்பகோணம் மா விவசாயிகள் கோரிக்கை

மாங்காய் கிலோ 5 ரூபாய் முதல் 8 ரூபாய் கூட போவதில்லை என்பதால், 600 ஏக்கரில் உள்ள மாமரங்களை வெட்டி, அவற்றை விவசாயிகள் விறகுகளாக விற்பனை செய்தனர்.

கும்பகோணம் மா விவசாயிகள் போராட்டம்
கும்பகோணம் மா விவசாயிகள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 5:22 PM IST

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தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு, மாங்காய்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்காததால், சிதறு தேங்காய் போல மாங்காய்களை தரையில் உடைத்த கோரிக்கை முழக்கங்களை எழுப்பி, மா விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழக அரசு நியாயமான விலையை மாங்காய்க்கு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும், மாம்பழ குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க வேண்டும், கும்பகோணத்தை மையமாக கொண்ட பகுதியை மாங்காய் மண்டலமாக அறிவிக்கவும் வலியுறுத்தி விவசாயிகள் முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.

கும்பகோணம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று கும்பகோணம் வருவாய் கோட்டத்திற்குட்பட்ட கும்பகோணம், பாபநாசம் மற்றும் திருவிடைமருதூர் வட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கான, விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் கோட்டாட்சியர் திருமலை தலைமையில் நடைபெற்றது.

முன்னதாக இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருகை தந்த மா விவசாயிகள், கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு ஒன்று திரண்டு கைகளில் மாங்காய்களை ஏந்தி நின்று, தமிழக அரசு நியாயமான விலையை மாங்காய்க்கு நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும், மாம்பழ குளிர்பதன சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க வேண்டும், கும்பகோணத்தை மையமாக கொண்ட பகுதியை மாங்காய் மண்டலமாக அறிவிக்கவும் வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.

தொடர்ந்து சிதறு தேய்காய் போல, மாங்காய்களை தரையில் உடைத்தெறிந்து நூதன முறையில் தங்களது எதிர்ப்பினை பதிவு செய்ததால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

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கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சிவபுரம், கிருஷ்ணாபுரம், அண்டக்குடையான், அழகாகப்புத்தூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கரில் அரை நூற்றாண்டிற்கும் மேலாக மா சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. தற்போது கடந்த 4 வருடங்களுக்கு மேலாக செலவிற்கு கூட மாங்காய் விலை கிடைப்பதில்லை. காரணம், கல்தார் என்ற ரசாயன உரத்தை பிற மாவட்ட மா விவசாயிகள், பூ காய்க்கும் சமயத்தில் மாமரத்திற்கு பயன்படுத்துவதால் மகசூல் பல மடங்கு அதிகரித்து மாங்காய் வணிகர்கள் இந்த பகுதிக்கு வந்து கொள்முதல் செய்வதையே தவிர்த்து வருகின்றனர்.

இதனால் ஒரு கிலோ ரூபாய் 5 முதல் 8 ரூபாய் வரை கூட போவதில்லை என்பதால் கடந்த வாரம் சுமார் 600 ஏக்கரில் உள்ள மாமரங்களை ( சுமார் 12 ஆயிரம் எண்ணிக்கையிலான மரங்களை) வெட்டி விறகுக்கு விற்பனை செய்த விவசாயிகள், மாற்று பயிர் செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர்.

TAGGED:

MANGO FARMERS
மா விவசாயிகள்
நூதன போராட்டம்
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