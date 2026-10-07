5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை- வடமாநில இளைஞர் கைது
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் அடையாளம், புகைப்படம் அல்லது காணொளிகளைப் பரப்புவது, பகிர்வது மற்றும் பதிவேற்றுவது கடுமையான தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் என சென்னை பெருநகர காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 3:30 PM IST
சென்னை: 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் வடமாநில இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை திருவொற்றியூர் பகுதியில் பெற்றோருடன் வசித்து வந்த 5 வயது சிறுமியின் உடல்நிலையில் திடீரென மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சந்தேகமடைந்த பெற்றோர் சிறுமியிடம் விசாரித்துள்ளனர். அப்போது தனக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து சிறுமி பெற்றோரிடம் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், சிறுமியை திருவொற்றியூர் தேரடி பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு சிறுமியைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து சிறுமியின் பெற்றோர், திருவொற்றியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, சிறுமி வசித்து வரும் பகுதிக்கு அருகில் வசித்து வந்த வடமாநில இளைஞர்களிடம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராகுல் என்ற இளைஞர், சிறுமி தனியாக இருந்ததைப் பயன்படுத்தி அவரிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து, ராகுலை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர்.
🚔 Swift action! A migrant worker has been immediately arrested under the POCSO Act for the sexual assault of a 5-year-old girl. The victim girl reported to her parents experiencing difficulty in urination a few days after the incident. Further, she identified the accused, who was residing in the nearby locality. Legal actions are underway to send him to judicial custody. 🚔🚨 ⚠️ Strict Warning: Publishing, broadcasting, uploading, sharing, or circulating any video, image, or identity of the affected child in this case is a severely punishable offense under the law. 🚫❌ 📍 H8 திருவொற்றியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம், சென்னை 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வடமாநில இளைஞர் போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின் கீழ் உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்ப தீவிர நடவடிக்கை. சம்பவம் நடந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு, சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம் இருப்பதாக பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். மேலும், அருகில் வசித்து வந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரை அச்சிறுமி அடையாளம் காட்டினார். 🚔🚨 ⚠️ முக்கிய எச்சரிக்கை: இவ்வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் அடையாளம், புகைப்படம் அல்லது காணொளிகளைப் பரப்புவது, பகிர்வது மற்றும் பதிவேற்றுவது சட்டப்படி கடுமையான தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். 🚫❌ #ChennaiPolice #POCSO #Thiruvotriyur #CrimeNews #Swiftaction— GREATER CHENNAI POLICE -GCP (@chennaipolice_) October 7, 2026
இதுகுறித்து சென்னை பெருநகர காவல்துறை தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வடமாநில இளைஞர் போக்சோ (POCSO) சட்டத்தின் கீழ் உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்ப தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் நடந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு, சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம் இருப்பதாகப் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். மேலும், அருகில் வசித்து வந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரை அச்சிறுமி அடையாளம் காட்டினார்.
இவ்வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் அடையாளம், புகைப்படம் அல்லது காணொளிகளைப் பரப்புவது, பகிர்வது மற்றும் பதிவேற்றுவது சட்டப்படி கடுமையான தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
5 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டது, திருவொற்றியூர் பகுதியில் வசித்து வரும் மக்களிடையே அச்சத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனிடையே, போக்சோ வழக்கில் கைதான ராகுல், சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.