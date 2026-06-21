செங்கல்பட்டு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து 5 மாணவர்கள் தப்பியோட்டம் - போலீசார் விசாரணை
கூர்நோக்கு இல்லத்தில் ஊழியர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வரும் நிலையில், அவர்கள் முறையாக பணிக்கு வருவதில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 21, 2026 at 9:40 PM IST
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து ஐந்து மாணவர்கள் தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தப்பியோடிய மாணவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு தண்டனை பெறும் சிறுவர்கள், செங்கல்பட்டில் உள்ள கூர்நோக்கு இல்லத்தில் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். சென்னை, திருச்சி, சேலம், மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து திருட்டு, வழிப்பறி போன்ற குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு தண்டனை பெறும் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் நோக்கில் செங்கல்பட்டு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு பேக்கரி, கார்ப்பெண்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.
இந்த கூர்நோக்கு இல்லத்தில் சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். தினமும் அதிகாலை அவர்களுக்கு டீ வழங்குவதற்கு பள்ளி வளாக மைதானத்திற்கு அழைத்து வருவது வழக்கம். இன்று அதிகாலை டீ குடிப்பதற்காக அவர்களை அழைத்து வந்தபோது சாமூர்த்தி, ஸ்ரீநித்தின், சஞ்சய், வினித், பிரின்ஸ் ராஜா ஆகிய ஐந்து பேரும் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து தப்பியோடி விட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு நகர போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அந்த கூர்நோக்கு இல்லத்தில் ஊழியர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வரும் நிலையில், அவர்கள் முறையாக பணிக்கு வருவதில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.
அதேபோல காவலாளி முன்பக்க கதவை பூட்டி விட்டு சாவியை அருகில் உள்ள காவலாளி அறையில் வைத்திருப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். இதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்ட சிறுவர்கள், திட்டமிட்டு இன்று அதிகாலை டீ குடிக்க அழைத்து வந்த அதிகாரிகளை ஏமாற்றி விட்டு, பாதுகாவலரின் அறையில் இருந்த சாவியை எடுத்து முன்பக்க கதவை திறந்து கொண்டு தப்பியோடியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
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இதையடுத்து, தப்பியோடிய 5 சிறுவர்களை காவல் அதிகாரிகள் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். இந்த கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து சிறுவர்கள் அடிக்கடி தப்பியோடுவது வழக்கமாகி விட்டதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். எனவே கூர்நோக்கு இல்லத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.