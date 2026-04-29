தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க போவது யார்? இன்று மாலை வெளியாகிறது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு

இந்த தேர்தலில் புதிதாக களமிறங்கிய தவெக, சரமாரியாக வாக்குகளை பிரித்துள்ளதால் தேர்தல் முடிவை கணிப்பது சவாலாக இருப்பதாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் இபிஎஸ்
மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் இபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 29, 2026 at 10:55 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த 23ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று மாலை தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு வெளியாகவுள்ளது. அதேபோல, கேரளா, மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளும் வெளியாகவுள்ளன.

கடந்த ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அன்று கேரளம், புதுச்சேரி, அசாம் ஆகிய மூன்று மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு அமைதியான முறையில் நடந்து முடிந்தது. இதில் மொத்தம் 126 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட அசாம் மாநிலத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக 85.5% வாக்குகள் பதிவாகியது. 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளம் மாநிலத்தில் 79.63% வாக்குகளும், மொத்தம் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட புதுச்சேரியில் 91.23% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.

அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் 85.10% வாக்குகள் பதிவாகி வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தது தமிழ்நாடு. பொதுவாக, வாக்குப்பதிவு முடிந்ததுமே தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகிவிடும்.

ஆனால், அன்றைய தினம் (ஏப்ரல் 23) மேற்கு வங்கத்தில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு மட்டுமே நிறைவடைந்து இருந்ததால், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகவில்லை. இந்நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் இறுதிகட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று மாலையுடன் நிறைவடைவதால், தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகவுள்ளன.

4 முனை போட்டியால் சவால்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி, அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவியது. இந்த சூழலில், புதிதாக களம் கண்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக அளவில் வாக்குகளை பிரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தேர்தல் முடிவுகளை துல்லியமாக கணிப்பதில் சவால்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால் அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

திமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்து வரலாறு படைக்குமா? அதிமுக - பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறுமா? விஜய் ஆட்சியைப் பிடிப்பாரா? அல்லது எதிர்க்கட்சித் தலைவராக சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைவாரா? என்ற கேள்விகளுக்கு இன்று மாலை ஓரளவுக்கு தெளிவான பதில்கள் கிடைத்துவிடும்.

இதையும் படிங்க: பாஜக ஆலோசனை கூட்டத்தில் அண்ணாமலை ‘ஆப்சென்ட்’ - கட்சியினர் மத்தியில் சலசலப்பு

வாக்குப்பதிவு முடிந்த பிறகு வாக்காளர்களிடம் கருத்துகள் கேட்கப்பட்டு, அதன் அடிப்படையில் வெளியிடப்படுவதே தேர்தலுக்கு பிந்தையக் கருத்துக் கணிப்புகள். ஆதலால், தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளை காட்டிலும் இது அதிக நம்பகத்தன்மை உள்ளதாக இருக்கும். மே 4இல் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் நிலையில், இந்த கருத்துக்கணிப்புகள் ஓரளவுக்கு தெளிவான கள நிலவரத்தை நமக்கு கொடுத்துவிடும்.

அதேபோல், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம் ஆகிய மாநிலங்களுக்குமான தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் இன்று மாலை வெளியாகும்.

