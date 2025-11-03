ETV Bharat / state

நூதன முறையில் போதைப்பொருள் விற்பனை... 5 பேரை தட்டி தூக்கிய போலீசார்!

போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீசார் நடத்திய சோதனையில் சுமார் 35 கிராம் எடை கொண்ட 51 ஹெராயின் குப்பிகள், 150 கிராம் ஒஜி கஞ்சா, 1.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
Published : November 3, 2025 at 7:07 PM IST

சென்னை: போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்த 5 பேரை போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவின் பேரில், சென்னையில் 12 காவல் மாவட்டங்களிலும் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு உருவாக்கப்பட்டு, போதை பொருட்களுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், சென்னை மாநகரில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்பவர்கள், பதுக்குபவர்கள், கடத்துபவர்கள், பயன்படுத்துபவர்களை கண்டறிந்து போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார் கைது செய்து, கடும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு தனிப்படை போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் நேற்று காலை ஆலந்தூர், மடுவங்கரை பாலம் அருகே தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு சந்தேகத்தின் பேரில் நின்றிருந்த 4 நபர்களை விசாரித்து, சோதனை செய்த போது, அவர்கள் OG கஞ்சா மற்றும் கஞ்சா ஆகிய போதைப்பொருட்களை மறைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து நான்கு பேரையும் காவல்நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர்.

போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்
போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள்

விசாரணையில் சென்னை கொளப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த மனோஜ் குமார்(23), மேற்கு தாம்பத்தைச் சேர்ந்த பெர்னார்ட் டி சில்வா(27), படூரைச் சேர்ந்த மனிஷ் சவுத்ரி(22), அனகாபுத்தூரைச் சார்ந்த ஆனந்த்(29) என தெரியவந்தது. மேலும் அவர்களிடமிருந்து 150 கிராம் எடை கொண்ட OG கஞ்சா, 1.5 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 3 ஐபோன்கள் உட்பட 4 செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விசாரணைக்கு பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

ஹெராயின் போதைப்பொருள் வைத்திருந்தவர் கைது

அதேபோல் மயிலாப்பூர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான காவல் தனிப்படை போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில், இன்று மயிலாப்பூர், சாந்தோம் தேவாலயம் பின்புறமுள்ள பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கு சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த ஒரு நபரை விசாரணை செய்த போது, முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார். இதனால் சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் சோதனை செய்தபோது, அவர் ஹெராயின் போதைப்பொருளை சிறிய பிளாஸ்டிக் குப்பிகளில் அடைத்து, விற்பனை செய்ய வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதையும் படிங்க: வீட்டில் பதுக்கிய 1000 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; ஆசாமியை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய போலீஸ்!

இதனையடுத்து அவரை மயிலாப்பூர் காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரனை நடத்திய போது, மேற்கு திரிபுராவை சேர்ந்த குத்துஸ் மியா(25) என்பவர் என தெரியவந்தது. இதனையடுத்து அவர் மீது போதைப்பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் அவரிடமிருந்து சுமார் 35 கிராம் எடை கொண்ட 51 ஹெராயின் குப்பிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் எங்கிருந்து ஹெராயின் போதைப்பொருளை வாங்கி வந்தார்? யாருக்கு விற்பனை செய்ய இருந்தார்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

