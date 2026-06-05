அடமான சொத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் விற்று ரூ.35.50 கோடி மோசடி; 2 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் கைது
அந்த சொத்தில் உள்ள 3,000 சதுர அடி நிலத்தை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திற்கு பதிவு செய்து கொடுத்து அதற்கு இழப்பீடாக 13.40 கோடி ரூபாயை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.
Published : June 5, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: அடமானம் வைக்கப்பட்ட சொத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் 35.50 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்த இரண்டு பெண்கள் உட்பட 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் போனிக்ஸ் ஏஆர்சி பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் அதிகாரி சுரேஷ் என்பவர், சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்று அளித்திருந்தார்.
அதில், 'சென்னை தியாகராய நகர் வெங்கட நாராயணன் தெருவில் 9¼ கிரவுண்ட் பரப்பளவிலான அடுக்குமாடி கட்டிடத்துடன் கூடிய நிலத்தை அதன் உரிமையாளர்களான பி.கே.எஸ்.பிரசாத், பி.ஜே.கே. சாய்ராம் ஆகியோர் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஆந்திரா வங்கியில் அடமானம் வைத்து 28.56 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றனர்.
அவர்கள் கடனை திருப்பிச் செலுத்தாததால் அது வாரக்கடனாக வகைப்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் அந்த அடமான சொத்தின் உரிமை ஃபோனிக்ஸ் ஏஆர்சி நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இதையடுத்து நிலுவைத் தொகையான 35.50 கோடி ரூபாயை மூன்று தவணைகளில் செலுத்துவதாக உரிமையாளர்கள் ஒப்பந்தம் செய்திருந்தனர்.
ஆனால் ஃபோனிக்ஸ் ஏஆர்சி நிறுவனத்தின் உரிமையை மறைத்து பிரசாத், சாய்ராம் ஆகியோர் தங்களுக்கு சொந்தமான பெங்களூருவில் செயல்பட்டு வரும் சமர்ப்பனா அறக்கட்டளைக்கு அதனை விற்பனை செய்தனர்.
மேலும் அந்த ஆவணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அந்த சொத்தில் உள்ள 3,000 சதுர அடி நிலத்தை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திற்கு பதிவு செய்து கொடுத்து அதற்கு இழப்பீடாக 13.40 கோடி ரூபாயை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர். இதனால் தங்களுக்கு சேர வேண்டிய 35.50 கோடி ரூபாயை தராமல் மோசடி செய்த நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
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இதுகுறித்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், அடமானம் வைக்கப்பட்ட சொத்துக்கு பெங்களூரு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மோசடியாக செட்டில்மென்ட் ஆவணம் உருவாக்கப்பட்டதும், அதன் மூலம் நிலத்தின் ஒரு பகுதி மெட்ரோ நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பெற்ற தொகையிலிருந்து கடன் நிலுவைத்தொகையை செலுத்தாமல் ஃபோனிக்ஸ் ஏஆர்சி நிறுவனத்தை ஏமாற்றியதும் கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையாளர் ராதிகா மற்றும் துணை ஆணையாளர் கீதாஞ்சலி மேற்பார்வையில் உதவி ஆணையர் சிவா தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை போலீசார் தலைமறைவாக இருந்த பிரசாத் (63), சாய்ராம் (62), ஜே.என்.ராம்ஜி என்ற ஜகத் ராம்ஜி (61), அவரது மனைவி சாய் லட்சுமி (60) மற்றும் சாய் பிரபா (66) ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனர்.
மேலும் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வழக்குத் தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.