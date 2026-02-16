ETV Bharat / state

தூத்துக்குடியில் பைக் மீது வேன் மோதி கோர விபத்து - 2 குழந்தைகள் உட்பட 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 5 பேரின் குடும்பத்துக்கு தலா 3 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்.

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்கும் பொதுமக்கள் மற்றும் போலீசார்
விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்கும் பொதுமக்கள் மற்றும் போலீசார்
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் பைக் மீது வேன் மோதி ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் சிக்கி 2 குழந்தைகள் உட்பட 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு முதலமைச்சர் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள பல்லாக்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் குருசாமி (40). லாரி டிரைவரான இவர் குளத்தூர் சுந்தரலிங்கம் நகரில் வசித்து வருகிறார். குடும்ப பிரச்சினையில் குருசாமியை அவரது மனைவி பிரிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தனது குழந்தைகளை கவனித்துக்கொள்ள தூத்துக்குடி அருகே உள்ள வீரபாண்டியபுரத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரை குருசாமி வேலைக்கு நியமித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று (பிப். 15) மாலை குருசாமி, தனது சகோதரரான முனியசாமியின் மகன்கள் முகிலரசன் (5), சுமித்ரன் (3), சகோதரி முத்துலட்சுமி (48) மற்றும் வேலைக்கு நியமித்த பெண் என 5 பேர் ஒரே பைக்கில் குளத்தூரில் இருந்து பல்லாக்கு குளத்துக்கு சென்றுள்ளனர். இவர்கள் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் வைப்பார் அருகே சென்றபோது ராமநாதபுரத்தில் இருந்து எதிரே வந்த சுற்றுலா வேன் திடீரென பைக் மீது மோதியது.

மோதிய வேகத்தில் பைக் வேனுக்கு அடியில் சறுக்கிச் சென்று சிக்கிக்கொண்டது. இந்த கோர விபத்தில் குருசாமி உட்பட 5 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இவ்விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற குளத்தூர் போலீசார், இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும் சுற்றுலா வேனை ஓட்டிவந்த தூத்துக்குடி பிரையண்ட் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பச்சைக்கிளி (55) என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளதோடு, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்த தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்த அவரது அறிக்கையில், சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 5 பேரின் குடும்பத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துள்ளதாகவும், மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா 3 லட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கி இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

