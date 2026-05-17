சாலை விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் பலி
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : May 17, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 8:22 PM IST
மதுரை: மதுரை அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்சி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேரிட்ட கார் விபத்தில், மதுரையைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் உட்பட 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்குச் சென்றுவிட்டுத் திரும்பியபோது இந்த துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.
மதுரை அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். கோவிலில் சாமி தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, அவர்கள் காரில் மீண்டும் மதுரை நோக்கித் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
கார் திருச்சி - மதுரை நெடுஞ்சாலையில் அய்யாபட்டி பாலம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பாலத்தின் மீது பயங்கரமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த கோர விபத்தின் வீரியத்தில், காரில் பயணித்த ஐந்து பேருமே சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல் துறையினர் காரின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக அருகில் உள்ள மேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் முழு விவரம்
1. பிரகாஷ் (வயது 26): த/பெ பாலகிருஷ்ணன், அண்ணா நகர், மதுரை.
2. வெங்கடேஷ் (வயது 60): த/பெ ரத்தினம், சூளைமேடு, சென்னை.
3. ஆஷா (வயது 26): க/பெ வெங்கடேஷ், சென்னை.
4. சுலோச்சனா (வயது 72): க/பெ ராமலிங்கம், மதுரை (ஆஷாவின் தாய்).
5. வசந்தா (வயது 90): (வெங்கடேஷின் தாய்).
3 பெண்கள் மற்றும் 2 ஆண்கள் என ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் மேலூர் வட்டாரத்தில் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள் மருத்துவமனையில் கதறி அழுத சம்பவம் அங்கிருந்தவர்களை கண்கலங்க செய்தது.