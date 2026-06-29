'அப்பா குடிக்கு அடிமையாகிட்டாரு' தனியார் நிலத்தில் வேலை பார்த்த 5 சிறுவர்களை மீட்ட சிங்கப்பெண் படை
ஏற்கெனவே இந்த குடும்பம் வறுமையில் வாடிக் கொண்டிருக்கின்ற சூழலில், வெங்கடேசன் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி உள்ளார். அதோடு இல்லாமல் அவர் குடிப்பதற்கு தேவையான பணத்தையும் குடும்பத்தாரிடமே கேட்டு தொல்லைக் கொடுத்து வந்துள்ளார்.
Published : June 29, 2026 at 10:29 PM IST
திருப்பத்தூர்: குடிக்கு அடிமையான அப்பாவால் தனியார் நிலத்தில் வேலை பார்த்து வந்த ஒரே வீட்டைச் சேர்ந்த ஐந்து சிறுவர்களை சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த பெண் காவலர் மீட்டுள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த பெரியகுப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன். இவருக்கும் பனங்காட்டேரி பகுதியைச் சேர்ந்த பூங்கொடி என்பவருக்கும் திருமணமான நிலையில், இத்தம்பதிக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் மற்றும் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
ஏற்கெனவே இந்த குடும்பம் வறுமையில் வாடிக் கொண்டிருக்கின்ற சூழலில், வெங்கடேசன் மிகப் பெரிய அளவில் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி உள்ளார். அதோடு இல்லாமல் அவர் குடிப்பதற்கு தேவையான பணத்தையும் குடும்பத்தாரிடமே கேட்டு தொல்லைக் கொடுத்து வந்துள்ளார்.
ஆகையால், போதிய வருமானம் இல்லாமல் அந்த குடும்பம் தவிக்கும் நிலைக்கு ஆளாகி உள்ளது. இதன் விளைவாக தனது இரு பிள்ளைகளின் பள்ளிப் படிப்பையும் பாதியில் பூங்கொடி நிறுத்தி உள்ளார். மேலும், மூன்று பிள்ளைகளை அவரு பள்ளிக்கூடம் பக்கமே அவர் அனுப்பவில்லை என தெரிகின்றது.
தொடர்ந்து, குடும்ப தேவைக்காக தங்கராஜ் என்பவரின் நிலத்தில் தனது ஐந்து பிள்ளைகளுடன் பூங்கொடி வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இந்த சூழலில் அவ்வழியாக ரோந்து வந்த சிங்கப் பெண் அதிரடிப் படையைச் சேர்ந்த உதவி காவல் ஆய்வாளர் கவிதா, சிறுவர்கள் கடும் வெயிலில் வேலை செய்வதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்து உள்ளார்.
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தொடர்ந்து, அவர்களை அழைத்து விசாரித்ததில், குடும்பத்தின் சூழல் குறித்து அவருக்கு தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த குழந்தைகள் இதுவரை ஆதார் அட்டை போன்ற எந்தவொரு முக்கிய ஆவணமும் எடுக்காமல் இருந்ததும் அவருக்கு தெரிய வந்தது. வறுமை ஒருபக்கம் இருந்தாலும், ஆதார் கார்டு போன்ற ஆவணங்கள் இல்லாததாலும் அந்த குழந்தைகளை பூங்கொடியால் பள்ளக்கூடம் அனுப்ப முடியவில்லை என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
ஆகையால், சிறுவர்களை அங்கிருந்து கூட்டிச் சென்று திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள குழந்தைகள் நலவாரிய அதிகாரிகளிடம் அவர் ஒப்படைத்தார். அங்கு சிறுவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட கமிட்டியினர், வாணியம்பாடி பகுதியில் உள்ள சிஎம்எஸ் குழந்தைகள் இல்லத்தில் அவர்களை ஒப்படைத்தனர்.