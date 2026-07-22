தமிழகத்தில் 5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்| சிவகங்கை, தூத்துக்குடிக்கு புதிய எஸ்பிக்கள்
ராமேஸ்வரம் காவல்துறை உதவி கண்காணிப்பாளர் மீரா சென்னை தலைமையிடத்து கணினிமயமாக்கல் காவல் துறை உதவி கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 3:34 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் 5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நிர்வாக சீரமைப்பு நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்து சில அதிகாரிகளுக்கும் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர், உளவுத்துறை ஐஜி ,பல்வேறு ஏடிஜிபிகள், டிஐஜிகள், மாநகர காவல் ஆணையர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் தொடர்ந்து அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக அண்மையில் கூட தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக இருந்த அருண் அதிரடியாக வண்டலூர் ஊனமாஞ்சேரியில் உள்ள காவல் பயிற்சி மையத்தின் ஏடிஜிபியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசு பல அதிரடி பணியிட மாற்றங்கள் செய்தும், காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருப்பவருக்கு புதிய பதவிகளை வழங்கி வருகிறது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு ஐந்து ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிடமாற்றம் செய்து இன்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், "திருச்சி ஆயுதப்படை டிஐஜியாக பணிபுரிந்து வந்த விஜயலட்சுமி, சென்னை ஊர் காவல் படை டிஐஜியாக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் சிவப்பிரசாத் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காவல் துறை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த அபிஷே குப்தா சிவகங்கை மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சென்னை குற்றப்பிரிவு மத்திய மண்டல காவல் துறை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த சண்முகப்பிரியா சென்னை மேற்கு மண்டல ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் துறை கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
ராமேஸ்வரம் காவல் துறை உதவி கண்காணிப்பாளர் மீரா சென்னை தலைமையிடத்து கணினிமயமாக்கல் காவல் துறை உதவி கண்காணிப்பாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து இதுவரை 50-க்கும் மேற்பட்ட ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.