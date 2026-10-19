ஆன்லைன் மூலம் போதை மாத்திரை வாங்கி பயன்படுத்தியதாக கல்லூரி மாணவர்கள் 5 பேர் கைது
கைது செய்யப்பட்ட மாணவரிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், சமூக வலைதளம் மூலம் கிடைத்த தகவலை தெரிந்து கொண்டு, நாக்பூரில் இருந்து ஆர்டர் செய்து போதை மாத்திரை வாங்கியதாக தெரிவித்தார்.
Published : October 19, 2026 at 8:06 PM IST
திருவாரூர்: ஆன்லைன் மூலம் போதை மாத்திரையை ஆர்டர் செய்து பயன்படுத்தியதாக கல்லூரி மாணவர்கள் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மன்னார்குடி அருகே உள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த கிராமங்களில் வசிக்கும் இளைஞர்கள் சிலர் கூரியர் மூலமாக போதை மாத்திரை வாங்கி பயன்படுத்துவதாக மன்னார்குடி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணனுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதன் பேரில், கடந்த சில வாரங்களாக தனிப்படை அமைத்து, போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில் மன்னார்குடி அருகே உள்ள எடைகீழையூரில், தினேஷ் (20) என்ற கல்லூரி மாணவர் ஒருவருக்கு, கூரியர் மூலம் போதை மாத்திரை வந்ததை விசாரணையில் போலீசார் உறுதி செய்தனர். கூரியர் டெலிவரி கொடுக்கப்பட்ட போதே போலீசார் அவரை கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், சமூக வலைதளம் மூலம் கிடைத்த தகவலை தெரிந்து கொண்டு, நாக்பூரில் இருந்து ஆர்டர் செய்து போதை மாத்திரையை வாங்கி பயன்படுத்தி வந்தது தெரிய வந்தது.
இவருடன் சேர்ந்து அம்மாபேட்டையை சேர்ந்த அர்னால்டு (19), பொறியியல் பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணவர் தமிழழகன் (19), தயாநிதி (19), மன்னார்குடியை சேர்ந்த சபரிநாதன் (19) ஆகியோரும் சேர்ந்து போதை மாத்திரையை பயன்படுத்தி வந்ததாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
தொடர்ந்து ஐந்து பேரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர், அவர்களிடம் இருந்து 10 அட்டைகள் உள்ளடக்கிய நூறு போதை மாத்திரைகள், மூன்று செல்ஃபோன்கள், இரண்டு மோட்டார் பைக்குகளை பறிமுதல் செய்ததோடு, அவர்களை நீதிமன்ற நடவடிக்கைக்கும் உட்படுத்தி உள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்த சைக்கிள் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு டிஜிபி மகேஷ் அகர்வால், "தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் தொடர்பாக 12,595 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன; 18 ஆயிரம் பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.