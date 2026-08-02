நெகிழி பையில் வைத்து கடத்த முயன்ற ரூ.7 கோடி மதிப்புடைய உலோக சிலைகள் பறிமுதல்
சிலை கடத்தல் சம்பவத்தில் பின்னணியை கண்டறிய, வேலூர் சரக ஆய்வாளர் முனியம்மாள் புலன் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : August 2, 2026 at 10:09 AM IST
சென்னை: ரூ.7 கோடி மதிப்புடைய மூன்று உலோக சிலைகளை கடத்த முயன்ற 5 பேரை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் சரக சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் ரவீந்திரனுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், ஜூலை 30ஆம் தேதியன்று கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியாத்தோப்பு கூட்ரோடு மேம்பாலம் அருகே சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு தனிப்படை போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நெகிழிப் பைகளுடன் சுற்றித்திரிந்த 5 நபர்களை மடக்கி விசாரித்த போது, அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளனர்.
அதனால் சந்தேகம் அடைந்த போலீசார், அவர்கள் கையில் வைத்திருந்த நெகிழி பையை சோதனை செய்தனர். அதில் 3 தொன்மையான உலோக சிலைகள் இருப்பது தெரியவந்தது. அதையடுத்து சிலைகளை பறிமுதல் செய்த தனிப்படை போலீசார், 5 பேரையும் கைது செய்தனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சிலைகளின் மதிப்பு சுமார் ரூ.7 கோடி என சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பூதேவி சிலை (56 செ.மீ உயரம் - 19 கி.கி), திருஞானசம்பந்தர் சிலை (37 செ.மீ உயரம் - 10 கி.கி) சிவகாமி சுந்தரி சிலை (55 செ.மீ உயரம் - 12.40 கி.கி) உள்ளிட்ட மூன்று சிலைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், சிலைகளை வாங்குபவர்களை தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, உலோகத்தில் தங்கத்தின் தூய்மையை பரிசோதிப்பதற்காக சிலைகளின் சில பகுதிகளை அவர்கள் வெட்டி சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், கும்பகோணத்திலிருந்து சென்னைக்கு பயணிக்கும் ஒரு நபரிடம் சிலைகளை ஒப்படைப்பதற்காக 5 நபர்களும் காத்திருந்தபோது, சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு தனிப்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
அவர்கள் ஐந்து பேரும் கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜலிங்கம்(38), முத்துராஜ்(40), ராஜவேல் (50), செந்தில்குமார் (49), சுரேஷ் (34) என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சிலை கடத்தல் குற்றத்திற்காக அவர்கள் மீது 35(1)(e), 106 பாரதிய நியாய சன்ஹிதா இணைந்த 305(d) பாரதிய நியாய சன்ஹிதா பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், ஐந்து பேரையும் சிலைகளுடன் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.
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அதையடுத்து, அவர்கள் அனைவரையும் ஆக.14 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதைத்தொடர்ந்து சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அனைவரும் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், கைப்பற்றப்பட்ட சிலைகள் எந்த கோயிலை சேர்ந்தவை என்பதை கண்டறியவும், இதன் பின்னணியில் உள்ள திருட்டு வலையமைப்பை கண்டறியவும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
இந்த வழக்கில், வேலூர் சரக ஆய்வாளர் முனியம்மாள் என்பவர் புலன் விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு தனிப்படையினரின் இச்சிறப்பான நடவடிக்கையையும், உடனடி செயல்பாட்டையும் சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு கூடுதல் காவல் துறை இயக்குநர் கல்பனா நாயக், சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறை தலைவர் அனில்குமார் கிரி மற்றும் சிலை திருட்டு தடுப்புப் பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளர் சந்திரசேகரன் ஆகியோர் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளனர்.