மீன்பிடி தடைக்காலம் இன்று முதல் அமல்; 61 நாட்களுக்கு மீனை பார்க்க முடியாது
சென்னை காசிமேடு, கடலூர், நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
Published : April 15, 2026 at 9:47 AM IST
தூத்துக்குடி: தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று முதல் (ஏப்.15) மீன்பிடித் தடைக்காலம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதனால் 61 நாட்களுக்கு மீனவர்களால் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடிக்க முடியாது.
உலக அளவிலான இறைச்சி ஏற்றுமதியிலேயே முதலிடத்தில் இருப்பது மீன் இறைச்சி ஏற்றுமதி தான். எனவே நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கிலான மீன்கள் கடலில் இருந்து பிடிப்படுகின்றன.
இவ்வாறு தொடர்ந்து மீன்பிடித் தொழில் நடைபெற்று வந்தால், மீன் வளமும், கடல் வளமும் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். இதன் காரணமாக ஆண்டுதோறும் சில குறிப்பிட்ட காலக்கட்டங்களில் மத்திய அரசு மீன்பிடித் தடைக்காலத்தை அமல்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட கிழக்கு கடலோரப் பகுதிகளில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 15 முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை மீன்பிடி தடைக்காலம் அமல்படுத்தப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், இன்று அதிகாலை முதல் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் மீன்பிடித் தடைக்காலம் அமலுக்கு வந்தது. அதன்படி, 61 நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடிக்க முடியாது.
இந்நிலையில், இந்த தடை அமலுக்கு வந்துள்ளதை ஒட்டி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள கடலோரப் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்ட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, சென்னை காசிமேடு, துறைமுகம், கடலூர், நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இதுவரை கடலில் இருந்த விசைப்படகுகள் அனைத்தும் அதிகாலையிலேயே கடைக்கு திரும்பின.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள தருவைக்குளம், தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீன்பிடி துறைமுகம், வேம்பார் மீன்பிடித் துறைமுகம் ஆகியவற்றிலும் விசைப்படகுகள் கரையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மீன்பிடிக் காலக்கட்டத்தில் மீனவர்கள் தங்கள் விசைப்படகுகளை பழுதுபார்ப்பது, வலைகளை புதுப்பிப்பது, மீன்பிடி உபகரணங்களை சீரமைப்பது உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபடுவர்.
படகுகளுக்கு அனுமதி
இந்த தடை என்பது நடுக்கடலில் சென்று ஆழமான பகுதிகளில் மீன்பிடிக்கும் விசைப்படகுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். சிறிய ரக ஃபைபர் படகுகள், கட்டுமரம் மூலமாக கடலோரங்களில் மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொள்ளலாம்.
மீனவர்கள் கோரிக்கை
தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலாகியுள்ள நிலையில், கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தமிழக கடல் பகுதிகளுக்குள் நுழைந்து மீன்பிடிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் மீன் பிடிப்பதால், தடைக்காலம் முடிந்து தொழிலுக்கு செல்லும் போது மீன்கள் இல்லாத நிலை ஏற்படுவதாக தமிழக மீனவர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, பிற மாநில மீனவர்களை இந்த தடைக்காலத்தில் தமிழக கடற்பகுதிகளுக்குள் நுழைவதை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மேலும், தற்போது மீன்படி தடைக்காலத்தில் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் ரூ.8 ஆயிரத்தை உயர்த்தி ரூ.30 ஆயிரமாக வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.