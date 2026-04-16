தமிழ்நாட்டில் தொடங்கியது மீன்பிடி தடை காலம்

சென்னை காசிமேடு துறைமுகம், கடலூர், நாகை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கரையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட விசைப்படகுகள் (கோப்புப்படம்)
கரையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட விசைப்படகுகள் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 16, 2026 at 7:30 PM IST

ராமநாதபுரம்: தமிழகத்தில் மீன் இனப்பெருக்க காலத்தை முன்னிட்டு, விசைப்படகுகளுக்கு மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலுக்கு வந்துள்ளது. 61 நாட்களுக்கு இந்த மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் இருக்கும்.

தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 15 ஆம் தேதி வரை கிழக்கு கடல் பகுதியில் வாழும் மீன்களின் இனப் பெருக்கத்திற்காக 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலம் அமல்படுத்தப்படும். அது, நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது. ஆகையால், சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை உள்ள அனைத்து கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள விசைப்படகுகள் மற்றும் இழுவைப் படகுகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தடை நாட்டுப்படகுகள் மற்றும் கரையோர மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பொருந்தாது. மீன்பிடி தடை காலம் நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதால், ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் 600-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும், படகுகளில் உள்ள வலைகள் மற்றும் மீன்பிடி உபகரணங்களை கரைக்கு கொண்டு வந்து பாதுகாப்பாக வைக்கும் பணியில் மீனவர்கள் தற்போது முனைப்புடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதே போல், சென்னை காசிமேடு துறைமுகம், கடலூர், நாகை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளுக்கும் இந்த மீன்பிடி தடைக்காலம் பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, கடலுக்கு ஏற்கனவே மீன் பிடிக்கச் சென்றிருந்த விசைப்படகுகள் தற்போது கரைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றன.

மீன்பிடி தடைக்காலத்தின் முக்கிய நோக்கம்

மீன்களின் இனப்பெருக்கத்தை உறுதி செய்து, கடல் வளத்தைப் பாதுகாப்பதே இந்த 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலத்தின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும்.

பாதிக்கும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம்

61 நாட்களுக்கு மீன் பிடிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. அதே நேரத்தில், அரசு மீன்பிடி தடைக்காலத்தில் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்குகிறது.

மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு

தமிழகத்தில் நிலவும் இந்த மீன்பிடி தடைக்கால உத்தரவை பயன்படுத்தி கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மீன்பிடிப்பதாக தமிழக மீனவர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

இவ்வாறு சிலர் செய்வதனால், தடைக்காலம் முடிந்து செல்லும் போது தங்களுக்கு பெரிய அளவில் மீன்கள் கிடைக்காத நிலை உருவாகுவதாகவும் அவர்கள் வேதனைத் தெரிவிக்கின்றனர். ஆகையால், இந்த தடைக்காலத்தின் போது பிற மாநில விசைப்படகுகள் தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் நுழைந்து மீன் பிடிக்காமல் இருப்பதை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என தமிழக கடலோர மாவட்ட மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றனர்.

