புதிய தலைமைச் செயலகம் விவகாரம்; ஆலோசனைக் கூட்டத்தை புறக்கணித்த மீனவர் சங்கங்கள்
புதிய தலைமைச் செயலக விவகாரம் தொடர்பாக வரும் 5 ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மீண்டும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 3, 2026 at 3:34 PM IST
சென்னை: புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவது தொடர்பாக இன்று நடைபெற இருந்த ஆலோசனை கூட்டத்தை மீனவர் சங்கங்கள் புறக்கணித்தன.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கடந்த செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி, விதி 110-ன் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில், சென்னையில் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில், ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய கட்டட வளாகம் அமைக்கப்படும் எனத் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, புதிய கட்டட வளாகம் அமைப்பதற்கான இடங்களை அரசு அடையாளம் கண்டது. அதன்படி, சென்னை மயிலாப்பூர் வட்டத்தில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 4593/1, 4593/33, 4592 மற்றும் 4593/29 ஆகிய சர்வே எண்களுக்குட்பட்ட நிலங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன.
இதற்கிடையே, பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்துக்குச் சொந்தமான 96 வாடகை குடியிருப்புகள் மற்றும் இதர கட்டடங்களை இடிப்பதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் மின்-ஏல அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டது. இதற்கு அப்பகுதி மீனவ மக்கள் மற்றும் மீனவர் சங்கப் பிரதிநிதிகள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்று நடைபெறவிருந்த மாவட்ட ஆட்சியர், மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை மீனவர் சங்கங்கள் புறக்கணித்துள்ளன.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய மயிலை பகுதி அனைத்து மீனவ கிராம பஞ்சாயத்து சபை ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி, "புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டும் விவகாரத்தில் மீனவ சங்க நிர்வாகிகளுடன் அரசு வெளிப்படையாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை. உரிய முன்னறிவிப்போ அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அழைப்புக் கடிதங்களோ வழங்காமல் ரகசியமாகக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
பழமையான கட்டடங்களை இடிப்பதாக அரசு கூறுவதை ஏற்க முடியாது. இதுபோன்ற பழமையான கட்டடங்கள் மீனவ கிராமங்கள் பலவற்றில் உள்ளன. அப்படியிருக்கும் போது, பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள கட்டடங்களை மட்டும் இடித்து புதிய கட்டடம் கட்ட அரசு முயற்சிப்பது ஏன்?. நீதிமன்ற உத்தரவின்படியே பழுதடைந்த கட்டடங்களை இடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக அரசு கூறுகிறது. ஆனால், பல ஆண்டுகளாக மீனவர்கள் குடியிருந்து வந்த நிலங்களை வணிகப் பயன்பாட்டுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதா?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்கும் இந்த விவகாரத்தில் முறையான அனுமதிகளைப் பெறாமல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதை ஏற்க முடியாது. அரசு அவசர அவசரமாக டெண்டர் கோருவது நியாயமற்றது. எனவே, இந்த நடவடிக்கையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இன்று நடைபெற இருந்த புதிய தலைமைச் செயலகம் விவகாரம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை மீனவ சங்கங்கள் புறக்கணித்துள்ளன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வரும் 5 ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர், மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள், அமைச்சர்கள் மற்றும் மீனவ சங்கப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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ஆனால், இந்தக் கூட்டம் குறித்து அரசு வெளிப்படையான அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. முறையான அழைப்புக் கடிதமும் வழங்கப்படவில்லை. எனவே, உரிய அதிகாரப்பூர்வ அழைப்பு வழங்கப்படாவிட்டால் வரும் 5-ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் மீனவ சங்கப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்க மாட்டார்கள்.
மேலும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்காமல் அரசு தொடர்ந்து ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்பட்டால், மீனவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வரும் நாட்களில் மிகப்பெரிய அளவில் தீவிரப் போராட்டங்களை முன்னெடுப்போம்" என்றும் எச்சரித்தார்.