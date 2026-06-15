இனி மீன் விலை குறையும்! 61 நாள்கள் தடை முடிந்து கடலுக்குள் பாய்ந்த விசைப்படகுகள்
61 நாட்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததாகவும், இன்று நம்பிக்கையுடன் கடலுக்குச் செல்வதாகவும் விசைப்படகு மீனவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : June 15, 2026 at 7:35 AM IST
தூத்துக்குடி: 61 நாட்கள் மீன்பிடி தடை காலம் முடிவுக்கு வந்த நிலையில், இன்று அதிகாலையே சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 16-ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 15-ஆம் தேதி வரை மீன்பிடி தடை காலம் விதிக்கப்படுவது வழக்கம். கிழக்கு கடல் பகுதியில் வாழ்கிற மீன்களின் இனப்பெருக்கத்திற்காக, இந்த 61 நாட்கள் விசைப்படகுகளில் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடிப்பதற்கு தடை அமல்படுத்தப்படும்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை உள்ள அனைத்து கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள விசைப்படகுகள் மற்றும் இழுவைப் படகுகளுக்கு ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி நள்ளிரவு முதல் மீன்பிடிக்க செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்த தடையானது நாட்டுப் படகுகள் மற்றும் கரையோர மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பொருந்தாது. இதனால், கடந்த 61 நாட்களாக விசைப்படகுகள் கடலோர மாவட்டங்களின் கரைகளில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததன. இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மீன்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது.
இந்நிலையில், இந்த தடை காலமானது நேற்று நள்ளிரவு முதல் நீக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து ஜூன் 15 இன்று அதிகாலை முதல் விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தூத்துக்குடி, தருவைகுளம், வேம்பார் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து, சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில், அதிகாலையே மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்றனர். தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து 61 நாட்களுக்கு பின்பு கடலுக்கு செல்வதால் விசைப்படகுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதியபடி கடலுக்கு சென்றன.
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மீன்பிடி தடை காலம் முடிந்து கடலுக்கு செல்வது குறித்து விசைப்படகு உரிமையாளர்களும், மீன்பிடி தொழிலாளர்களும் கூறுகையில், “61 நாட்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தோம். இன்று நம்பிக்கையுடன் கடலுக்குச் செல்கிறோம். அதிக அளவு மீன்கள் கிடைக்கும் என நம்பிக்கை இருக்கிறது” என தெரிவித்தனர்.
மேலும் “அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் பதற்றம் காரணமாக டீசல் விலை தடை காலத்துக்கு முன்பு இருந்ததை விட பத்து ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக விசைப்படகு மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் வாழ்வாதாரத்தை நம்பி மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்கின்றனர்” என்றனர்.