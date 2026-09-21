பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு - மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து மீனவ அமைப்பினர் மனு
"உத்தேசிக்கப்பட்ட நிலம், சிங்காரவேலர் காலத்தில், மீனவ மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டுவதற்காக வழங்கப்பட்டது. அந்த பகுதியில் மீனவ மக்களுக்கு சொந்தமான 260 பட்டாக்கள் உள்ளன" என்று மீனவ அமைப்பினர் தெரிவித்தனர்.
Published : September 21, 2026 at 7:48 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் மீனவர் அமைப்பினர், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆதரவு கோரி மனு அளித்தனர்.
சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டமன்ற வளாகம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அத்திட்டத்திற்கு அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவ கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவ கிராம மக்கள் மற்றும் பல்வேறு மீனவ அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலினை சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று சந்தித்தனர்.
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இந்த சந்திப்பில், பட்டினப்பாக்கம், நெல்லிக்குப்பம், சீனிவாசபுரம் உள்ளிட்ட மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மீனவ பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, புதிய தலைமைச் செயலக திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு–புதுச்சேரி மீனவ சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ரூபேஷ் குமார், "பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டம் அப்பகுதியில் வசித்து வரும் ஒன்பது மீனவ கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், அவர்களின் குடியிருப்பு உரிமைகளையும் பாதிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து, மீனவ மக்களின் பிரச்சினைகளை எடுத்துரைத்துள்ளோம். பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்.
அந்த நிலம் சிங்காரவேலர் காலத்தில், மீனவ மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டுவதற்காக வழங்கப்பட்டது. அப்பகுதியில் மீனவ மக்களுக்கு சொந்தமான 260 பட்டாக்கள் உள்ளன என்பதை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தெரிவித்தோம்.
எனவே, தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை ரத்து செய்து, அந்த நிலத்தில் மீனவ மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டித் தர வேண்டும் என்று அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கிறோம். எங்கள் வாழ்வாதாரம் மற்றும் குடியிருப்பு உரிமையை கருத்தில் கொண்டு இந்த விவகாரத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் தலையிட்டு எங்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். எங்கள் கோரிக்கைக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், தமிழகம் தழுவிய அளவில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சீனிவாசபுரம் மீனவ மக்கள் பிரதிநிதி ரேவதி கூறுகையில், "பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கோரினோம்.
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பட்டினப்பாக்கம் பகுதி எங்களது பாரம்பரிய வாழ்விடமாக உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்தப் பகுதியில் மீனவ மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். எங்களது வாழ்விடத்தில் சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் போன்ற கட்டிடங்களை அமைப்பது எங்களது குடியிருப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும். எனவே, இந்தத் திட்டத்தை அரசு மறுபரிசீலனை செய்து கைவிட வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.