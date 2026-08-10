ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட படகுகள், 70 மீனவர்களை மீட்கக் கோரி காசிமேடு மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தம்
தமிழக முதலமைச்சர் நேரடியாக தலையிட்டு, ஆந்திர அரசுடன் பேசி சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள படகுகளையும், மீனவர்களையும் உடனடியாக மீட்க வேண்டும் என மீனவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : August 10, 2026 at 10:34 PM IST
சென்னை: ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட படகுகளை மீட்கக் கோரி சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள 7 விசைப்படகுகள் மற்றும் 70 மீனவர்களை மீட்கக் கோரி, காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட 3 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் மற்றும் மீனவர்கள் இன்று ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கடந்த ஜூன் 15-ஆம் தேதி மீன்பிடித் தடைக்காலம் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றனர். அப்போது அங்கு வந்த ஆந்திர அதிகாரிகள், தங்கள் மாநில எல்லைப் பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறி, தமிழக மீனவர்களின் 7 விசைப்படகுகளை பறிமுதல் செய்ததுடன் 70 மீனவர்களையும் சிறை பிடித்தனர்.
படகுகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு சுமார் 60 நாட்கள் கடந்தும் அவற்றை மீட்க தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் கூறி, விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் மற்றும் மீனவர்கள் இன்று வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மீனவர்கள், "கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இதுவரை இல்லாத வகையில் சென்னை மீனவர்களின் படகுகள் ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. படகுகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு 60 நாட்கள் ஆகிவிட்டன. இதுவரை அவை விடுவிக்கப்படவில்லை. படகுகளை நம்பி வாழும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
படகுகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர், மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் ஆந்திர அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். ஆனால், இதுவரை எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. இரண்டு முறை தலைமைச் செயலகத்திற்குச் சென்று அதிகாரிகளிடம் பேசியும் இதுவரை படகுகள் மீட்கப்படவில்லை.
70 மீனவர்கள் தற்போது எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பது கூட தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் நேரடியாக தலையிட்டு, ஆந்திர அரசுடன் பேசி சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள படகுகளையும் மீனவர்களையும் உடனடியாக மீட்க வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்ட விசைப்படகு உரிமையாளர்களுக்கு அரசு உரிய ஆறுதல் மற்றும் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஆந்திர மாநிலத்தில் பிடிக்கப்படும் மீன்கள் சென்னையில்தான் அதிகளவில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இரு மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் சென்னை மீனவர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர்.
எனவே ஆந்திராவில் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள படகுகள் மற்றும் மீனவர்களை விரைவாக மீட்காவிட்டால், அடுத்தகட்ட போராட்டங்களை நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும்" என மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.