அணுக் கனிம சுரங்க திட்டத்திற்கு மீனவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு - அரசு வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி ஆட்சியரிடம் மனு
மத்திய அரசின் அணுக் கனிம சுரங்க திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு வருடம் கூடுதலாக அனுமதி அளித்துள்ளது.
Published : July 4, 2026 at 12:56 PM IST
கன்னியாகுமரி: மத்திய அரசின் அணுக் கனிம சுரங்க திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிய அனுமதியை ரத்து செய்யவேண்டும் என ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த மீனவர்கள் குறைத் தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மீனவர்கள் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள கடற்கரை மணலில் இயற்கையாகவே ரூட்டைல், ஜிர்கான், மோனோசைட் போன்ற அரியவகை தாதுப் பொருட்கள் உள்ளன. இந்த மணலிலிருந்து தாதுப் பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் பணிகளை மணவாளகுறிச்சியில் உள்ள மத்திய அரசின் அணு சக்தி துறைக்கு கீழ் செயல்படும் இந்தியன் ரேர் எர்த்ஸ் லிமிடெட் (IREL) மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இங்கு கூடுதலாக அணுக் கனிம சுரங்கம் அமைக்க இந்நிறுவனம் திட்டமிட்டது. அதற்காக இணையம், மிடலாம், கீழ் மிடாலம், ஏழுதேசம், கொல்லங்கோடு ஆகிய 5 வருவாய் கடற்கரை கிராமங்களை தேர்வு செய்து, அந்த இடத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசிடம் அனுமதி கோரப்பட்டது. கடந்த ஆட்சியில் இத்திட்டத்திற்கு 5 ஆண்டு காலத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தினால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த கிராமங்களை சேர்ந்த மீனவர்கள், கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்து வந்தனர். இதன் காரணமாக கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை இருந்தது.
இதற்கிடையே, கடந்த ஜூன் மாதத்துடன் அனுமதி அளிக்கப்பட்ட கால அவகாசம் முடிவடைந்ததால், மீண்டும் தமிழ்நாடு அரசிடம் ஒரு வருடம் கூடுதல் அனுமதி கேட்டனர். தற்போது புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு அந்நிறுவனத்திற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது.
பல நாட்களாக போராடி வரும் மீனவ மக்கள், தற்போது தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் அவகாசம் அளித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நாகர்கோவிலில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நேற்று மீனவர்கள் குறைத்தீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது.
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இக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட மீனவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து, அணுக் கனிம சுரங்கத் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு வழங்கிய அனுமதியை ரத்துசெய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து மனு வழங்கிய அணுக் கனிம சுரங்க திட்ட எதிர்ப்பு குழு தலைவர் அருள் ஆனந்த் கூறுகையில், “தாதுமணல் கொள்ளையால் மீனவ கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பலருக்கும் ஏற்கனவே புற்றுநோய், சிறுநீரகப் பாதிப்பு, தைராய்டு, மலட்டுத் தன்மை, தோல் நோய், ஆஸ்துமா, கருச்சிதைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், மீண்டும் புதிதாக ஆட்சிக்கு வந்த தவெக அரசிடன் ஒரு வருடம் கூடுதலாக கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு தமிழக அரசும் அனுமதி அளித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு உடனே மக்களின் நலன் கருதி அனுமதியை ரத்து செய்யாவிட்டால் கடற்கரை கிராம மீனவ மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்” என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.