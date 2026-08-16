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எண்ணூரில் ரசாயன கழிவுகளால் டன் கணக்கில் மீன்கள் உயிரிழப்பு - மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு

மீன்களின் உயிரிழப்பு அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து மீனவர்கள் தாழங்குப்பம் பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு
ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 4:45 PM IST

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By - ஹுசைன்

சென்னை: எண்ணூர் முகத்துவாரப் பகுதியில் ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் டன் கணக்கில் உயிரிழந்துள்ளதாக மீனவர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

வடசென்னையை பொறுத்தவரையில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதனைச் சுற்றி 40-க்கும் மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்கள் உள்ளன. அங்குள்ள பெரும்பாலானவர்கள் மீன் பிடிப்பதையே முழுநேர தொழிலாளாக கொண்டுள்ளனர். ஆனால், அந்த பகுதியில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் காரணமாக அவ்வப்போது அந்த பகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு இந்த பகுதியில் எண்ணெய் கசிவு காரணமாக ஏராளமான மீன்கள் உயிரிழந்தன.

இந்நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) எண்ணூர் முகத்துவாரம் பகுதியில் கொசஸ்தலை ஆற்றில் டன் கணக்கில் மீன்கள் உயிரிழந்தது அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. நள்ளிரவு தொடங்கி காலை வரை மீன்களின் உயிரிழப்பு அதிகரித்ததை தொடர்ந்து தாழங்குப்பம் பகுதியில் மீனவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து மீனவர் குமரவேல் கூறியபோது, “ஆற்றில் ரசாயனம் கலந்ததால்தான் மீன்கள் உயிரிழந்து கரை ஒதுங்கத் தொடங்கியது.

எண்ணூரில் ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழப்பு
எண்ணூரில் ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

எண்ணூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அவற்றில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயன கழிவுகள் தொடர்ந்து ஆற்றில் கலக்கிறது. இப்போது ஏற்பட்டுள்ள மாசுபாட்டின் காரணமாக மீன்கள் மட்டுமின்றி நண்டு மற்றும் சிறிய மீன் குஞ்சுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நீர்வாழ் உயிரினங்களும் அதிகளவில் உயிரிழந்துள்ளன” என்று தெரிவித்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து மீனவர் விஷாந்த் கூறியபோது, “ஆற்றில் நச்சுக் கழிவுகள் மற்றும் ஆபத்தான ரசாயனங்கள் கலப்பது என்பது மீன்களின் உணவில் விஷம் கலப்பதற்கு சமம். கடல் தாயை அழிப்பது எங்கள் வாழ்க்கையை அழிப்பதற்கு சமம். முகத்துவாரப் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த பாதிப்பால் மீன்களின் இனப்பெருக்கமும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது.

எண்ணூரில் ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழப்பு
எண்ணூரில் ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், எண்ணூர் மற்றும் வல்லூர் அனல்மின் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளில் இருந்து கழிவுநீர் மற்றும் ரசாயனங்கள் ஆற்றில் கலக்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து பலமுறை புகாரளித்தும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உரிய ஆய்வு அல்லது அறிக்கையை வெளியிடவில்லை” என்று கூறினார்.

மீன்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் பிரபாகரன் வீர அரசு பேசியபோது, “எண்ணூர் பகுதியில் இதற்கு முன்பும் பல்வேறு சூழலியல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஆனால், தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மீன்களின் உயிரிழப்புகள் மிகவும் பெரியது. வழக்கமாக 50 அல்லது 100 மீன்கள் உயிரிழப்பதைப் பார்த்த மீனவர்கள், தற்போது லட்சக்கணக்கான மீன்கள் உயிரிழந்து இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் பிரபாகரன் வீர அரசு
பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பின் சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் பிரபாகரன் வீர அரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மீன்கள் உயிரிழந்ததற்கான உண்மையான காரணம் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்படவில்லை. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உடனடியாக நீர் மாதிரிகளைச் சேகரித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இது ஒரு விபத்து மட்டுமல்ல. தொடர்ந்து நடைபெறும் அலட்சியத்தின் விளைவு. கடல் அருகில் தொழிற்சாலைகளை வைக்க வேண்டும் என்றால் பெசண்ட் நகரில் தொழிற்சாலை வைக்கலாம். வடசென்னை பகுதியை விட பெசன்ட் நகரில் மக்கள் தொகை குறைவாகதான் இருக்கிறது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ரசாயன கழிவுகளால் மீன்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதளப் பதிவில், “சென்னையை அடுத்த எண்ணூர் அருகே கொசஸ்தலை ஆற்றில் டன் கணக்கில் மீன்கள் உயிரிழந்து மிதப்பதால் அப்பகுதி மீனவர்கள் பெரும் அதிர்ச்சியும், கவலையும் அடைந்துள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், தொற்றுநோய்கள் பரவும் ஆபத்தும் ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அனல் மின்நிலையங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் வேதிக்கழிவுகள் கடலில் கலக்கவிடப்பட்டது தான் இதற்கு காரணம் என்று குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. கழிவுகளை வெளியேற்றிய நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளும், அதைத் தடுக்கத் தவறிய அதிகாரிகளின் அலட்சியமும் கண்டிக்கத்தக்கவை.

கொசஸ்தலை ஆற்றில் மீன்கள் உயிரிழந்து மிதக்கும் நிகழ்வுகள் ஏற்கனவே பலமுறை நிகழ்ந்துள்ளன. ஆனாலும், இத்தகைய நிகழ்வுகளைத் தடுக்க அரசும், அதிகாரிகளும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததை மன்னிக்க முடியாது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதனிடையே மீன்கள் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து தாழங்குப்பம் பகுதியில் வட்டாச்சியர், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள், மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள், சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் மற்றும் மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதைத் தொடர்ந்து மீனவர் சங்க பிரதிநிதி சச்சிதானந்தம் கூறும்போது, "மீன் உயிரிழப்பு குறித்து விரைவில் ஒரு குழு அமைத்து ஆய்வு நடத்தப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கவும், நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CHEMICAL WASTE
மீன்கள் உயிரிழப்பு
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PMK ANBUMANI RAMADOSS
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