கடலில் தவறி விழுந்த மீனவரின் உடல் மீட்பு; ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க உறவினர்கள் கோரிக்கை
பலியான மீனவர் தம்பிராஜின் உறவினர்கள் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : November 7, 2026 at 5:21 PM IST
தூத்துக்குடி: மீன் பிடிக்க சென்று கடலில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த தூத்துக்குடி மீனவரின் உடல் இன்று மீட்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மட்டக்கடை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மீனவர் அந்தோணி ராஜ் என்ற தம்பிராஜ் (60). இவர் அமலன் என்பவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகில் சக மீனவர்கள் ஆறு பேருடன் நேற்று காலை ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றுள்ளார்கள். இந்த படகு நேற்று மீன்பிடித்து விட்டு துறைமுகத்திற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது தம்பி ராஜ் பலத்த காற்று காரணமாக கடலில் தவறி விழுந்துள்ளார். தொடர்ந்து படகில் இருந்த சக மீனவர்கள் மாயமான மீனவரை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து கடலில் மீனவர் தவறி விழுந்தது குறித்து தூத்துக்குடி மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை ஆய்வாளர் அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் காணாமல் போன மீனவரை தேடும் பணியிலும், அவரை உயிருடன் மீட்கும் நடவடிக்கையிலும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் சுணக்கம் காட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் இன்று காலை 8 மணி அளவில் மீனவர் தம்பி ராஜின் உடல் தூத்துக்குடி புதிய துறைமுகம் கடற்பகுதி அருகே கரை ஒதுங்கியுள்ளது. பின்னர் அங்கிருந்து மீனவர்கள் தம்பி ராஜின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
பலியான மீனவர் தம்பிராஜின் உறவினர்கள் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை ஆய்வாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பலியான மீனவர் குடும்பத்திற்கு உரிய இழப்பீடு தொகையை பெற்று தர வேண்டுமெனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
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மேலும், கடலில் தவறி விழும் மீனவர்களை உயிருடன் மீட்க அதிநவீன கருவிகளை கொண்டு மீன்வளத்துறை உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும் கடலில் தவறி விழுந்து இறக்கும் மீனவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையாக 7 லட்ச ரூபாய் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. இதை 20 லட்சமாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
தூத்துக்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினராக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இருக்கும் நிலையில், அவரின் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் மீனவர் உயிரிழப்பு நடந்தும் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதாக உயிரிழந்த மீனவரின் உறவினர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.