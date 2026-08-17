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சவுதி அரேபியா துப்பாக்கிச் சூடு - காயம் அடைந்த மீனவரை சொந்த ஊருக்கு அழைத்து வர கோரி ஆட்சியரிடம் மனு

உயிரிழந்த மாவீரன் உடலை தாயகம் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

காயமடைந்த மீனவரை தாயகம் அழைத்துவரக் கோரி ஆட்சியரிடம் உறவினர்கள் மனு
காயமடைந்த மீனவரை தாயகம் அழைத்து வர கோரி ஆட்சியரிடம் உறவினர்கள் மனு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 6:34 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: சவுதி அரேபியாவில், ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்களின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் மீனவரை உடனடியாக தாயகம் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர்.

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மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி தாலுகாவை சேர்ந்த 3 மீனவர்கள், கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர் ஒருவர் என மொத்தம் 4 மீனவர்கள், சவுதி அரேபியாவுக்குச் சென்று அங்கு தங்கி கடலில் மீன் பிடிக்கும் வேலை பார்த்து வந்தனர்.

கடந்த 13 ஆம் தேதி அதிகாலை, அவர்கள் கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள், அவர்களிடம் கொள்ளை அடிக்க முயன்றுள்ளனர். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் கொள்ளையர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி உள்ளனர்.

இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தொடுவாய் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாவீரன் என்ற மீனவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். கீழமூவர்கரை கிராமத்தைச் சார்ந்த சங்கர் என்ற மீனவர் பலத்த காயம் அடைந்து, சவுதி அரேபியாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதனால், மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் சோகத்தில் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், மீனவர் சங்கரின் குடும்பத்தினர், மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் இன்று ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர். சங்கருக்கு உரிய சிகிச்சை அளித்து அவருடைய உயிரை காப்பாற்றித் தாயகம் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆட்சியரிடம் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

அப்போது துக்கம் தாங்காமல், சங்கரின் மனைவி அமுதா மற்றும் குடும்பத்தினர் தலைவிரி கோலமாக தலையில் அடித்துக் கொண்டு அழுது புலம்பினர். இந்தக் காட்சி காண்பவர் நெஞ்சை கண் கலங்க வைத்தது.

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அப்போது, சங்கரை உடனடியாக தாயகம் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், உயிரிழந்த மீனவர் மாவீரன் உடலை தாயகம் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

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FISHERMAN SHOOTING IN SAUDI ARABIA
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