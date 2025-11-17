ETV Bharat / state

மண்ணெண்ணெய் வாங்குவதில் ஆரம்பித்த பிரச்சனை: கைகலப்பில் முடிந்த சோகம்!

மானியமாக வழங்கப்பட்ட மண்ணெண்ணெயை கூடுதலாக தர மறுத்த ஊர் நல கமிட்டியினருக்கும் மீனவர் ஒருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் இரு தரப்பினருக்கிடையே மோதலாக மாறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

வெளியான வீடியோ காட்சி
வெளியான வீடியோ காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: கூடங்குளம் அருகே உள்ள இடிந்தகரையில் மானிய மண்ணெண்ணெய் வாங்குவதில் இரு தரப்பினருக்கும் ஏற்பட்ட மோதலில் 4 பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நெல்லை, கூடங்குளம் அருகே இடிந்தகரை மீனவ கிராமம் அமைந்துள்ளது. இந்த கிராமத்தில் உள்ள மீனவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மீனவர் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் சார்பில் ஊர் நல கமிட்டி மூலம் மாதந்தோறும் 300 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் அரசு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.

அதன்படி நேற்று (நன.16) கூடங்குளத்தில் வழங்கப்பட்ட அரசு மானிய மண்ணெண்ணெய்யை தனக்கு கூடுதலாக தரும்படி மேல தெருவைச் சேர்ந்த தாமஸ் என்ற மீனவர் கேட்டதாக தெரிகிறது. அதற்கு ஊர் நல கமிட்டியினர் மறுப்பு தெரிவிக்கவே ஆத்திரமடைந்த தாமஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரான ஹெல்மன், விஜயன், கைவர்ட், சகாயம் உள்பட 9 பேர் அரிவாளுடன் சென்று ஊர் நல கமிட்டியில் உறுப்பினராக உள்ள கீழ தெருவைச் சேர்ந்த முருகேசன், மதன், ஆல்வின் மற்றும் ரெக்ஸ் ஆகிய 4 பேரை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதில் அவர்களுக்கு கை, கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெட்டுக் காயங்கள் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே நிலை குலைந்து சரிந்து விழுந்துள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் குறித்து கூடங்குளம் காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். படுகாயமடைந்த 4 பேரை மீட்டு ராதாபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்கள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசு செவி சாய்க்க வேண்டும்! ஜிகே வாசன் எம்பி பேச்சு!

அதில் ஆல்வின் மற்றும் ரெக்ஸ் ஆகியோர் அங்கு முதலுதவி சிகிச்சைப் பெற்று பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தால் இடிந்தகரை பகுதியே மிகுந்த பதற்றத்துடன் காணப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் குறித்த வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி பதற்றத்தை மேலும் அதிகமாக்கி உள்ளது. அந்த வீடியோ காட்சியில் ஒருவருக்கொருவர் அவதூறாக பேசிக் கொள்ளும் நிலையில் ஒரு கட்டத்தில் அவர்களுக்குள் அது வாக்குவாதமாக உருவெடுத்துக் கைகலப்பாக மாறியதை பார்க்க முடிகிறது.

அந்த வீடியோ காட்சி அடிப்படையில் கூடங்குளம் காவல் துறையினர் சம்பவம் குறித்து இன்று வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலி
மீனவ கிராமம்
மீனவர்களுக்கு இடையே மோதல்
FISHERMEN ATTACK
FISHERMAN IDINTHAKARAI VILLAGE

