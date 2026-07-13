கன்னியாகுமரியில் ராட்சத அலையில் சிக்கி மீனவர் மாயம்
மீனவர் ராஜாவை தேடும் பணியில் போலீஸாருடன், உள்ளூர் மீனவர்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : July 13, 2026 at 7:30 PM IST
கன்னியாகுமரி: ராட்சத அலையில் சிக்கி மீனவர் மாயமாகியுள்ள சம்பவம் கன்னியாகுமரியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 13) காலை கோவளம் மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து மீனவர்கள் நாட்டுப் படகில் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றனர். அப்போது கடற்கரையில் இருந்து தூண்டில் வளைவு பகுதியைக் கடந்து செல்லும் போது எழுந்த ராட்சத அலையில் படகு சிக்கி, அதில் இருந்த மீனவர் ஒருவர் கடலில் தூக்கி வீசப்பட்டு உள்ளார்.
மேலும், கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த ராட்சத அலையில் சிக்கி அவர் மாயமாகி உள்ளார். இதையடுத்து அவருடன் படகில் சென்ற சக மீனவர்கள் அவரை மீட்கும் நோக்கில் கடலில் தேடி அலைந்துள்ளனர். ஆனால், அவர் கிடைக்கவில்லை. ஆகையால், உடனடியாக மீனவர் காணாமல் போனது குறித்து கடலோர பாதுகாப்புப் படை போலீசாருக்கும், கன்னியாகுமரி காவல் நிலைய போலீஸாருக்கும் மீனவர்கள் தகவல் கொடுத்தனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மற்றும் கடலோர பாதுகாப்பு படை போலீஸார் மாயமான மீனவரை தேடும்படியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த கன்னியாகுமரி காவல் நிலைய போலீசார், இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், மாயமான மீனவர் 37 வயதான ராஜா என்பது தெரியவந்துள்ளது. அவருக்கு மனைவி மற்றும் 3 பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். தற்போது மீனவர் ராஜாவை தேடும் பணியில் போலீஸாருடன், உள்ளூர் மீனவர்களும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடல் அலையில் சிக்கி மீனவர் காணாமல் போனது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஒரு வாரமாக நீடிக்கும் ராட்சத அலை
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடல் பகுதியில் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் என சமீபத்தில் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்தது. அதேபோல் கடல் காற்று வேகம் கடந்த ஒரு வாரமாகவே மிக அதிகமாக இருந்து வந்தது. மேலும், கடலோரப் பகுதிகளில் ராட்சத அலைகள் அவ்வப்போது உருவாகி வந்தது. இந்நிலையில், மீனவர் ராட்சத அலையில் சிக்கி மாயமாகியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.