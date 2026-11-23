கடல் அரிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட அழிக்கால் கிராமம் - மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் ஆய்வு
கடல் அரிப்பைத் தடுத்து வீடுகள் மற்றும் மீனவக் குடியிருப்புகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் நிரந்தரத் தடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அழிக்கால் மீனவ கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
Published : November 23, 2026 at 11:23 AM IST
கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அழிக்கால் மீனவ கிராமத்தில் கடல் சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகளை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வந்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், அழிக்கால் மீனவ கிராமத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தார். அங்கு தொடர் கடல் சீற்றம் மற்றும் கடல் அரிப்பால் சேதமடைந்த வீடுகளையும், கடலோரப் பகுதிகளையும் பார்வையிட்டு, கிராம மக்களிடமிடம் அது குறித்து கேட்டறிந்தார்.
அப்போது, அமைச்சரிடம் தங்களது நீண்டகாலப் பிரச்சினைகளை எடுத்துரைத்த மீனவர்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலம் மற்றும் கடல் சீற்றம் ஏற்படும் காலங்களில் தங்களது வீடுகள் மற்றும் உடைமைகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் சூழல் நிலவுவதாகவும் வேதனை தெரிவித்தனர்.
மேலும், இதில் தற்காலிக நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதுடன் நின்றுவிடாமல், கடல் அரிப்பைத் தடுத்து வீடுகள் மற்றும் மீனவக் குடியிருப்புகளைப் பாதுகாக்கும் வகையில் நிரந்தரத் தடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர்
இதனையடுத்து, உடனடியாக அப்பகுதியில் அடிப்படை பணிகளை துரிதமாக நடத்தி முடிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், அப்பகுதியில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க முதலமைச்சரிடம் கலந்து ஆலோசித்து நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் விதமாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மீனவர்களுக்கு உறுதியளித்தார்.
இந்த ஆய்வின்போது சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் மற்றும் மீன்வளத்துறை உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
அழிக்கால் மீனவ கிராமம்
ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரையிலான மாதங்களில் ஏற்படும் கடல் சீற்றம் காரணமாக கடலோரப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷமாக எழுந்து கடற்கரையை கடந்து குடியிருப்பு பகுதிக்குள் கடல் நீர் புகுந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக அழிக்கால் மீனவ கிராமத்தில் கடல் சீற்றத்தால் வீடுகள் சேதமடைவதும், கடல் நீர் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுவதும் தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது. இதனால் அப்பகுதி மீனவ மக்கள் பெரும் அச்சத்துடனும், பாதிப்புகளுடனும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, அழிக்கால் கடற்கரை கிராமத்தில் கடல் நீர் ஊருக்குள் புகாத வண்ணம் தூண்டில் வளைவு அமைத்து தர வேண்டுமென அழிக்கால் மற்றும் பிள்ளைத்தோப்பு ஊர் மக்கள் பலமுறை அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.
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இதனையடுத்து, அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் இங்கு ஆளை தடுப்பு சுவர் அமைப்பதற்காக சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடந்தும், இதுவரையில் அதற்கான எந்தவித பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.
மேலும், இதுகுறித்து அழிக்கால் மற்றும் பிள்ளைத்தோப்பு கடற்கரை கிராம மக்கள் பலமுறை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த பின்பும், பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியும் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.