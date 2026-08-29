சவுதி அரேபியாவில் உயிரிழந்த மீனவர்கள் குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் - மீன்வளத்துறை அமைச்சர் நேரில் வழங்கினார்
நேபாள வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி இருக்கும் தமிழர்களை மீட்கும் பணிகளும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தெரிவித்தார்.
Published : August 29, 2026 at 10:36 PM IST
மயிலாடுதுறை: கடல் கொள்ளையர்களால் சுட்டு கொல்லப்பட்ட தமிழக மீனவர்களின் உடல்களை தாயகம் கொண்டு வர தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கூறியுள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழியை அடுத்துள்ள தொடுவாய் கிராமத்தை சேர்ந்த மாவீரன், கீழ்மூவர்கரை கிராமத்தை சேர்ந்த சங்கர், திருமுல்லைவாசல் கிராமத்தை சேர்ந்த பால்ராஜ் மற்றும் கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோர் சவூதி அரேபியா நாட்டில் தங்கி மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில் கடந்த 10-ஆம் தேதி இரவு இவர்கள் அனைவரும் கடலில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்திருந்தனர். அப்போது, அங்கு வந்த கடல் கொள்ளையர்கள் அவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியுள்ளனர். இந்த தாக்குதலில் மீனவர் மாவீரன் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மேலும், மற்ற மீனவர்களுக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்களில் பலத்த காயங்களுடன் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வந்த கீழமூவர்கரையை சேர்ந்த மீனவர் சங்கர் கடந்த 20-ஆம் தேதி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்த நிலையில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணத் தொகை வழங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 29) வந்த மீன் வளத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் மற்றும் உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆகியோர், உயிரிழந்த மீனவர்கள் மாவீரன் மற்றும் சங்கர் ஆகியோரின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர். மேலும், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் நிவாரண உதவிக்கான காசோலைகளையும் அவர்களிடம் வழங்கினர்.
பின்னர் அமைச்சர்கள் ஸ்ரீநாத் மற்றும் வெங்கடரமணன் ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய ஸ்ரீநாத், "மீனவர்களின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டுவர அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. இதேபோல், நேபாள வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்கும் பணிகளும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என தெரிவித்தார்.
இந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பூங்கொடி உள்ளிட்டோரும் உடன் இருந்தனர்.