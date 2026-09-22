பட்டினம்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்; போராட்டக் களத்தில் குதித்த மீனவ மக்கள்
தலைமைச் செயலகத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலம், முள்ளிக்குப்பம் மற்றும் முள்ளிமாநகர் மீனவ மக்களின் முன்னோர்கள் பல தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வந்த பாரம்பரிய வாழ்விடம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, செப்டம்பர் 29 அன்று மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என மயிலாப்பூர் பகுதி மீனவ கிராமப் பஞ்சாயத்து சபைகள் கூட்டாக அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக முள்ளிக்குப்பம், முள்ளிமாநகர் மற்றும் மயிலாப்பூர் பகுதி மீனவ கிராமப் பஞ்சாயத்து சபைகள் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "சென்னை முள்ளிக்குப்பம் பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது தொடர்பாக எழுந்த சிக்கல்கள் குறித்து ஆலோசிக்க, நேற்று மாலை முள்ளிக்குப்பம் சமூக நலக்கூடத்தில் அவசரக் கூட்டு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சென்னை மாவட்ட மீனவக் கிராமங்களை ஒருங்கிணைத்து செப்டம்பர் 29 அன்று மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த ஏகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, நேற்று நடைபெற்ற அவசரக்கூட்டு ஆலோசனை கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணித் துறை (கட்டடங்கள்) சார்பில் கடந்த 8ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்பட்ட அரசாணை எண் 564-ன் படி, முள்ளிக்குப்பம் பகுதியில் சுமார் 20 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து வரும் மீனவ மக்களுக்கு எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அரசாணையை அரசு உடனடியாகத் திரும்பப் பெற்று, முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்.
தலைமைச் செயலகத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலம், முள்ளிக்குப்பம் மற்றும் முள்ளிமாநகர் மீனவ மக்களின் முன்னோர்கள் பல தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வந்த பாரம்பரிய வாழ்விடமாகும்.
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மெட்ராஸ் சிட்டி இம்ப்ரூவ்மென்ட் டிரஸ்ட் (Madras City Improvement Trust) மூலம் மீனவர்களுக்கு குடியிருப்பு அமைப்பதற்காகவே இந்நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. எனவே, இந்த நிலத்தை புதிய தலைமைச் செயலகத்திற்குப் பயன்படுத்தாமல், மீனவர்களின் நீண்டகாலக் குடியிருப்புத் திட்டப்பகுதியாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து, தனி அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்ற தீர்மானம் இக்கூட்டத்தின் வாயிலாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
முன்னதாக 15.09.2026 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், அரசாணையைத் திரும்பப் பெற அரசுக்கு 21.09.2026 வரை கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் அரசிடமிருந்து எந்தப் பதிலும் வராததால், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் உரிமையையும் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, சென்னை மாவட்டத்தின் அனைத்து மீனவக் கிராமங்களையும் ஒருங்கிணைத்து வரும் 29.09.2026 அன்று மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.