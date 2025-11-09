காசிமேட்டில் குவிந்த மீன்பிரியர்கள்: மீன்களின் வரத்து அதிகரிப்பால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி!
காசிமேடு துறைமுகத்தில் உள்ள அனைத்து விசைப்படகு மீனவர்களும் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்று இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால் அதிகாலையில் கரை திரும்பினர்.
Published : November 9, 2025 at 1:07 PM IST
சென்னை: காசிமேட்டில் குவிந்த மீன்பிரியர்கள் பெரிய வகை மற்றும் சிறிய வகை மீன்களின் வரத்து அதிகரிப்பால் மீன் விற்பனையாளர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கி சென்றனர்.
சென்னை காசிமேட்டில் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தொடர் மழை, புயல் சின்னம் காரணமாக ஒரு சில மீனவர்களே ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றிருந்தனர். இந்நிலையில் இந்த வாரம் காசிமேடு துறைமுகத்தில் உள்ள அனைத்து விசைப்படகுகளும் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் அதிகாலையில் கரை திரும்பினர். இதனால் காசிமேடு துறைமுகத்தில் பெரிய வகை மற்றும் சிறிய வகை மீன்களின் வரத்து அதிகமாகவே காணப்பட்டது.
இதன் காரணமாக வஞ்சிரம் 1000 முதல் 1200 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு திருவிழா கூட்டம் போல் காட்சி அளித்த காசிமேட்டில், பெரிய வகை மீன்களான வஜ்ரம், வவ்வால், ஷீலா, திருக்கை, சங்கரா, பால் சுறா, தோல் பாறை, உள்ளிட்ட மீன்களின் வரத்து அதிகமாகவே காணப்பட்டது.
இதனால் இந்த வாரம் மொத்த வியாபாரிகள், சில்லறை விற்பனையாளர்கள், உணவகங்களுக்கு மீன் வாங்கி செல்லும் விற்பனையாளர்கள், மீன் பிரியர்கள் என கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்பட்டது. அதேபோன்று சில்லறை விற்பனை கடைகளும் அதிகமாகவே காணப்பட்ட நிலையில் சுற்று வட்டார பகுதியில் உள்ள ஏராளமானோர் இந்த பகுதியில் தங்களுக்கு தேவையான மீன்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனர்.
பழைய ஏல கூடம், புதிய ஏலக் கூடம் ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்பட்டது. அதேபோன்று 500 ரூபாய், 800 ரூபாய், 300 ரூபாய் என மீன்களை சில்லறை விற்பனை செய்யும் கடைகளும் அதிகமாகவே காணப்பட்டன. இந்த நிலையில் பெரிய வகை மீன்கள் மற்றும் சிறிய வகை மீன்கள் என காசிமேட்டில் மீன் விற்பனை களைகட்டியது. வரத்து அதிகரிப்பால் தங்களுக்கு தேவையான பெரிய வகை மீன்களை மீன்பிரியர்கள் வாங்கி சென்றனர்.
காசிமேட்டிஸ் இன்றைய மீன்களின் விலை பட்டியல் (ரூபாயில்)
- வஞ்சிரம்-1000 முதல் 1300
- கொடுவா- 800
- தேங்காய் பாறை - 800
- ஷீலா - 500
- பால் சுறா - 500
- சங்கரா - 400
- பாறை - 400
- இறால் -300
- நண்டு -300
- நவரை -300
- பண்ணா-300
- காணங்கத்தை -300
- கடுமா - 300
- நெத்திலி - 200
கடந்த வாரம் போன்றே இந்த வாரமும் மீன் வாங்க மீன்பிரியர்கள், பொதுமக்கள் காசிமேட்டில் குவிந்ததால் அப்பகுதி திருவிழா போல காட்சி அளித்தது.