61 நாட்களுக்கு பிறகு ஆழ்கடல் மீன் பிடிக்கச் சென்ற மீனவர்கள் வரத்து குறைவால் ஏமாற்றம் மீன் பிரியர்கள் அதிகாலை முதலே மீன்களை வாங்க குவிந்த நிலையில் சிறிய வகை மீன்கள் மட்டும் விற்பனை
பெரிய மீன்களின் வரத்துக் குறைவாக இருந்ததால், சிறிய அளவு மீன்களே வலையில் இருந்தன. பெரிய மீன்களை நல்ல விலையில் விற்கலாம் என காத்திருந்த மீனவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
Published : June 21, 2026 at 11:00 PM IST
சென்னை: மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிந்த நிலையில், வரத்துக் குறைவால் மீன்களின் விலை தாறுமாறாக உயர்ந்தததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஏப்ரல் 15 முதல் ஜூன் 14 வரை 61 நாட்கள் மீன் பிடி தடைக்காலம் அமலில் இருந்தது. இதற்காக, மீனவர் குடும்பங்களுக்கு ரூ.8,000 இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டது.
கடலில் மீன்களின் இனப்பெருக்க காலத்தை கருத்தில்கொண்டு, ஆண்டுதோறும் இந்த தடை விதிக்கப்படுவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், இந்த தடைக்காலம் கடந்த வாரத்துடன் (ஜூன் 14) நிறைவடைந்தது. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மீனவர்கள் தங்கள் விசைப்படகுகளில் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர்.
அந்த வகையில், சென்னை காசிமேடு மீனவர்களும் விசைப்படகுகளில் மீன்பிடிக்க சென்றிருந்தனர்.
சுமார் ஒரு வாரக்காலம் ஆழ்கடலில் தங்கியிருந்து மீன் பிடித்த அவர்கள், விடுமுறை தினமான இன்று (ஜூன் 21) அதிகாலை கரை திரும்பினர்.
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு செல்வதால், பெரிய வகை மீன்கள் அதிக அளவில் வலையில் சிக்கும் என எதிர்பார்த்த மீனவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.
பெரிய மீன்களின் வரத்துக் குறைவாக இருந்ததால், சிறிய அளவு மீன்களே வலையில் இருந்தன. பெரிய மீன்களை நல்ல விலையில் விற்கலாம் என காத்திருந்த மீனவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
இதையடுத்து, விசை படகுகளில் இருந்து கூடை கூடையாக மீன்களை இறக்கி, மீன் விற்பனையை அவர்கள் தொடங்கினர்.
பழைய ஏலக் கூடம் மற்றும் புதிய ஏல கூடம் பகுதியில் மீன் பிரியர்களின் கூட்டம் அதிகமாகவே காணப்பட்டது.
சில்லறை விற்பனை கடைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டன. சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருந்து ஏராளமானோர் அதிகாலையிலேயே காசிமேடு மீன்பிடி சந்தையை முகாமிட்டனர்.
அப்போது பெரிய வகை மீன்களை வாங்கிச் செல்லலாம் என நினைத்து வந்தவர்கள், சிறிய மீன்களை வாங்கி சென்றனர். பலர் சிறிய மீன்களை வாங்காமலேயே சென்றனர்.
மேலும், வரத்துக் குறைவால் சிறிய மீன்களின் விலையும் அதிகமாக இருந்ததால், பெரும்பாலான மக்கள் மீன்களை வாங்கவில்லை. இதனால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
மீன்கள் விலை (கிலோவில்):
வஞ்சிரம்- ரூ.1200.
கொடுவா - ரூ. 1000.
தேங்காய் பாறை - ரூ. 900.
ஷீலா - ரூ. 800.
பால் சுறா - ரூ. 800
சங்கரா - ரூ. 500
பாறை - ரூ.400
இறால் - ரூ. 400
நண்டு -ரூ.300.
நவரை -ரூ.300.
பண்ணா- ரூ.300.
காணங்கத்தை - ரூ. 300.
கடமா- ரூ.300.
நெத்திலி-ரூ.200