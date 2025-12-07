ETV Bharat / state

அதிகாலையிலேயே காசிமேட்டில் குவிந்த மீன் பிரியர்கள் - சன்டே இன்று ஒரு கிலோ வஞ்சரம் எவ்வளவு?

காசிமேட்டில் வரத்து குறைவால் மீன்கள் இன்று வழக்கத்தை விட அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டன.

காசிமேடு மீன் சந்தையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மீன்கள்
காசிமேடு மீன் சந்தையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மீன்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 7, 2025 at 11:03 AM IST

சென்னை: டிட்வா புயல் காரணமாக பெரும்பாலான மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லாததால், ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று காசிமேடு சந்தையில் மீன்களின் வரத்து இன்று குறைவாக காணப்பட்டது. இதனால் மீன்கள் வழக்கத்தைவிட அதிகமான விலைக்கு விற்கப்பட்டன.

சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித்து வருவது வழக்கம். ஆனால், வங்கக்கடலில் அண்மையில் உருவான டிட்வா புயல் காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத் துறை உத்தரவிட்டிருந்தது. இதனால் சென்னை காசிமேட்டில் இருந்து பெருவாரியான மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை. ஒரு சில மீனவர்கள் மட்டும் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றிருந்தனர்.

அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினமான இன்று அதிகாலை 10 படகுகளில் கரை திரும்பினர். ஆனால், மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்டதால், பெரிய வகை மீன்கள் சற்று குறைந்த விலைக்கும், நடுத்தர ரக மீன்கள் அதிக விலைக்கும் விற்கப்பட்டன. ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஒட்டி மீன் வாங்க சந்தைக்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் வருகை புரிந்ததால் காசிமேடு மீன் மார்க்கெட் இன்று காலை முதலே களைகட்டியது. மீன்கள் விலை அதிகரித்தபோதும் மீன் பிரியர்கள் மீன்களை மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கிச் சென்றனர்.

காசிமேடு சந்தையில் மீன் வாங்க குவிந்த பொதுமக்கள்
காசிமேடு சந்தையில் மீன் வாங்க குவிந்த பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
காசிமேடு சந்தையில் மீன்கள் விலை

இதில் வஞ்சிரம் ரூ.1000 முதல் 1200 வரையிலும், கொடுவா ரூ.600 க்கும், ஷீலா ரூ.450 க்கும், சங்கரா ரூ.400 க்கும், பாறை ரூ.600, இறால் ரூ.350 க்கும், நண்டு ரூ.400 முதல் ரூ.500 க்கும், காணங்கத்தை ரூ.200 க்கும், கடுமா ரூ.400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

காசிமேடு சந்தையில் மீன்
காசிமேடு சந்தையில் மீன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

டிட்வா புயல்

வங்கக் கடலில் கடந்த வாரம் உருவான ‘டிட்வா புயல்’ விளைவாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. இதனால் சென்னை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சில தினங்கள் பாதிக்கப்பட்டது. மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத் துறை அறிவுறுத்தியிருந்தது. இதனால் மீனவர்கள் தங்களது படகுகள் மற்றும் வலைகளை கடற்கரை பகுதியிலும், துறைமுகங்களிலும் பாதுகாப்பாக கட்டி வைத்திருந்தனர். கடந்த ஒரு வாரமாக மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லாமல் இருந்ததால் இன்று காசிமேடு மீன் சந்தைக்கு மீன்வரத்து குறைந்து, மீன்களின் விலை அதிகரித்து காணப்பட்டது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

