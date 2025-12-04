ETV Bharat / state

பார்த்தால் பாறை; ஸ்கேன் செய்தால் மீன்! தூத்துக்குடியில் அதிசயித்து போன ஆராய்ச்சியாளர்கள்

இது நீண்டகாலமாக புதையுண்டு இருந்தததால் அடர் அரக்கு சிகப்பு நிறமாக மாறியிருந்தது. வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தையும் கொண்டிருக்கிறது. மேலும், எரியூட்டும் போது வெளியான நெடியானது மாமிசம் அல்லது உரோமம் எரிவதை போன்று இருந்தது.

தூத்துக்குடியில் கண்டறியப்பட்ட பழங்கால மீன் படிமம்
தூத்துக்குடியில் கண்டறியப்பட்ட பழங்கால மீன் படிமம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 4, 2025 at 3:20 PM IST

தூத்துக்குடி: 'பாறை' என கருதப்பட்ட பொருள் ஒன்று, நீண்ட ஆராய்ச்சிக்கு பின்னர் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மீனின் புதைப்படிமம் என தெரியவந்துள்ளது.

உலக வரலாற்றை இன்று நாம் ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், அதற்கு காரணம் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் தான். டைனோசர்கள் தொடங்கி தற்போதைய கீழடி வரை பல ஆச்சரிய தகவல்களை தொல்பொருள் ஆய்வுகள் தந்து கொண்டிருக்கின்றன.

அந்த வகையில், தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வு, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே அமைந்துள்ளது பட்டினமருதூர் கிராமம். இங்குள்ள வடக்கு பகுதியில் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட தொல்லியல் களம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. இங்கு நீண்டகாலமாக தொல்பொருள் ஆய்வு நடந்து வருகின்றன.

இதனிடையே, அப்பகுதிக்கு சற்று தொலைவில் பல தொன்மையான மண்பாண்ட சிதைவுகள், பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக புதையுண்ட தொன்மங்கள், கடல்சார் புதைப்படிமங்கள் ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களில் கையடக்க மணல் கல் கருவி போன்ற பொருளும் இருந்துள்ளது. முதலில் இதை பார்த்த போது பாறை துண்டு போல இருந்துள்ளது. ஆய்வாளர்களும் இதை பாறை என்றே கருதவிட்டனர்.

ஆனால், ஒரு சந்தேகத்தின் பேரில் அந்தப் பொருளை ஆராய்ச்சி செய்ய ஆய்வாளர்கள் அண்மையில் முடிவு செய்தனர். அதன்படி, அந்த பொருளை எடுத்து ஆய்வு செய்தபோது, ஆராய்ச்சியாளர்களே அதிர்ந்துவிட்டனர். காரணம், அது பாறை அல்ல. பாறை போல உருமாறிய மீனின் புதைப்படிமம் என்பதுதான்.

இதுகுறித்து வரலாறு மற்றும் தொல்பொருள் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி கூறுகையில், "பட்டினமருதூர் கிராமத்தில் தென்கடைய பகுதியில் கையடக்க கல் தொன்மம் ஒன்றை கண்டெடுத்தோம். முதலில் இதை பாறை என்றே நினைத்திருந்தோம். பிறகு ஒரு சந்தேகத்தின் பேரில், அதனை ஸ்கேன் செய்தபோது, அதன் உள்ளே சில எச்சங்களின் துகள்களை பரவலாக காண முடிந்தது. இந்த படிமத்துகள்களை ஆய்வு செய்கையில் சுண்ணாம்புக் கல் அல்லது பிற பாறைகள் போன்ற அடர்த்தியான கனிம பொருட்களுடன் ஒத்துப்போனது.

தொல்பொருள் ஆர்வலர் செல்வரதியின் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில் அசல் எலும்பு பொருள், மிக நீண்டகாலமாக கனிமங்களாக மாறிப் போயிருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், அந்த தொன்மத்தின் வடிவத்தை வைத்து பார்க்கும் போது அது ஒரு மீன் புதைப்படிவம் என வல்லுனர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இது, நீண்ட நாட்களாக புதையுண்டு இருந்தததால் அடர் அரக்கு சிகப்பு நிறமாக மாறியுள்ளது. வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தையும் கொண்டிருக்கிறது. மேலும், ஒளி ஊடுருவும் தன்மையையும் இது பெற்றிருக்கிறது. அதற்குள் இயற்கை பிசின் போன்ற தொன்மங்களையும் கண்டறிந்தோம்.

இவை பிசினா (Resin) அல்லது படிக கல்லா (Crystal) என்பதை உறுதி செய்வதற்காக அதனை தீக்குச்சி மூலம் எரியூட்டினோம். அப்போது அவை மெதுவாக தீப்பற்றி எரிந்தது.

தீயில் இருந்து விலக்கிய பின்னர், தொடர்ந்து எரியாமல் அணைந்து விடும் தன்மையையும் அது பெற்றிருந்தது. மேலும், எரியூட்டும் போது வெளிவந்த நெடியானது, மாமிசம் அல்லது உரோமம் எரிவதை போன்ற வாசனையில் இருந்தது.

பின்னர் வேதியியல் சோதனைக்கு உட்படுத்தும் போது, இவை இயற்கை பிசின் (Resin) என்பது கண்டறியப்பட்டது. எனவே, இது ஒரு மீன் புதைப்படிவம்தான் என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளோம். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மீனாக இது இருக்கலாம். எனினும், மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக அதனை தேசிய வேளாண் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம்" எனக் கூறினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

