இந்தியா முழுவதும் வழிபட்ட முதன்மைப் பெண் தெயவம்; இயக்கி வழிபாட்டின் தொடர்ச்சியை தமிழ்நாட்டில் எங்கு காண முடியும்?
தமிழ்நாட்டின் மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் முனைவர் வே.வேதாசலம் 'இயக்கி – இந்தியத் தொல்குடித் தெய்வம்' என்ற நூல், இந்தியாவின் தொன்மையான பெண் தெய்வ வழிபாட்டு மரபை அறிந்து கொள்வதற்கான முக்கியமான ஆய்வு நூலாகத் திகழ்கிறது.
Published : October 10, 2026 at 7:00 PM IST
By - இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: இந்தியா முழுவதும் வழிபட்ட முதன்மைப் பெண் தெய்வமான இசக்கி குறித்தும், 'இயக்கி' வழிபாட்டின் தொடர்ச்சியைத் தமிழ்நாட்டில் எங்கு காணலாம்? என்பது குறித்த சிறப்பு தொகுப்பை காணலாம்.
இந்தியாவில் பெண் தெய்வ வழிபாடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திற்கோ, மொழிக்கோ, பிராந்தியத்திற்கோ உரிய மரபு மட்டுமல்ல. வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதி மக்களால் வழிபட்டு வந்த தொன்மையான வழிபாட்டு மரபாக அது விளங்குகிறது. வடஇந்தியாவில் யக்ஷி என்றும், தமிழ்நாடு இயக்கி என்றும், கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் இசக்கியம்மன் என்றும் அழைக்கப்படும் பெண் தெய்வ வழிபாடு, கால மாற்றங்களைக் கடந்து இன்றளவும் தொடர்ந்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் முனைவர் வே.வேதாசலம் கூறுகையில், "சைவம், வைணவம், பௌத்தம், சமணம் உள்ளிட்டப் பல்வேறு சமய மரபுகளிலும் இடம் பெற்றுள்ள இயக்கி வழிபாடு, இந்தியாவின் தொன்மையான வழிபாட்டு வரலாற்றை அறிந்துக் கொள்வதற்கான முக்கியத் திறவுகோலாக விளங்குகிறது" என்றார்.
இயற்கை வழிபாட்டில் பிறந்த தாய்த் தெய்வ மரபு!
பண்டைய மனிதர்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலப்பரப்பு, இயற்கைச் சூழல், வாழ்வியல் அனுபவங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல்வேறு தெய்வங்களை உருவாக்கி வழிபட்டனர். இயற்கையின் ஆற்றல்கள், மரம், செடி, கொடி, நீர்நிலைகள், மலைகள், காடுகள் ஆகியவற்றில் தெய்வீக சக்தி உறைந்திருப்பதாக நம்பினர்.
இந்த நம்பிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக, இயற்கையில் உறைந்திருக்கும் ஆற்றலையும், ஆவியையும் பெண் தெய்வங்களாகக் கருதி வழிபடும் மரபு உருவானது. தொடக்கத்தில் உருவமற்ற நிலையில் நடைபெற்ற வழிபாடு, காலப்போக்கில் மரங்களின் அடியில் பீடங்கள் அமைத்தல், சுடுமண் உருவங்கள் செய்தல், பின்னர் கற்சிலைகளை நிறுவுதல் எனப் பரிணாமம் பெற்றது.
பழங்காலத் தாய்த் தெய்வ வழிபாட்டின் தொன்மையை எடுத்துக்காட்டும் பெண் உருவச் சுடுமண் சிற்பங்கள், தமிழ்நாட்டின் ஆதிச்சநல்லூர், கொற்கை, கொடுமணல் உள்ளிட்டத் தொல்லியல் தளங்களிலும், வடஇந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவை அக்கால மக்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் வழிபாட்டு மரபுகளை ஆராய்வதற்கான முக்கியச் சான்றுகளாக உள்ளன.
'இயக்கி' என்றால் என்ன?
'இயக்கி' என்பது ஒரு தனிப்பட்ட தெய்வத்தின் பெயர் மட்டுமல்ல; பல்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு பெயர்களில் வழிபடப்பட்ட பெண் தெய்வங்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயராகவும் விளங்குகிறது. இயக்கிக்கு இணையாக 'இயக்கன்' என்ற ஆண் தெய்வ வழிபாடும் இருந்துள்ளது. இருப்பினும், தொடக்கக் கால வழிபாட்டு மரபுகளில் பெண் தெய்வ வழிபாடே முதன்மை பெற்றிருந்ததாகத் தமது ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் முனைவர் வே.வேதாசலம் குறிப்பிடுகிறார்.
இயற்கையில் நன்மையையும், தீமையையும் விளைவிக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட தெய்வங்களாக இயக்கியரும், இயக்கரும் கருதப்பட்டனர். இதனால் அவற்றைச் சாந்தப்படுத்தவும், தங்களைக் காக்க வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்ளவும் படையலிட்டு வழிபடும் வழக்கம் உருவானது. இந்த வழிபாட்டு மரபின் கூறுகள் பல்வேறு கிராமங்களில் இன்றும் காணப்படுகின்றன.
சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்ற பெண் தெய்வங்கள்!
இயக்கி வழிபாட்டின் தன்மையோடு ஒத்த பெண் தெய்வங்கள் குறித்த குறிப்புகள் பண்டைத் தமிழர் இலக்கிய மரபிலும் காணப்படுகின்றன. சூலி, சூர்மகள், சூரர மகளிர், வரையர மகளிர், கடல்கெழு செல்வி, கானமர் செல்வி, பாவை, அணங்கு உள்ளிட்ட பெயர்களில் பெண் தெய்வங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
மலை, காடு, கடல், நீர்நிலைகள், மரங்கள், ஊர்கள் மற்றும் மக்கள் பயணிக்கும் வழித்தடங்கள் ஆகிய இடங்களில் இத்தெய்வங்கள் உறைவதாக மக்கள் நம்பினர். குறிப்பாக, அணங்கு என்ற சங்க கால பெண் தெய்வம் இயற்கையோடு தொடர்புடைய அச்சம் மற்றும் ஆற்றல் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், வட இந்தியாவில் யக்ஷி என அழைக்கப்பட்ட பெண் தெய்வ வழிபாட்டை ஒத்த பல்வேறு நம்பிக்கைகள் தமிழகத்தின் பழங்காலச் சமூகத்திலும் நிலவியதை அறிய முடிகிறது.
பெரும் சமயங்களும் ஏற்றுக் கொண்ட இயக்கி வழிபாடு!
காலப்போக்கில் இயக்கி வழிபாடு பல்வேறு சமய மரபுகளுடன் இணைந்தது. மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் வேரூன்றியிருந்த பெண் தெய்வங்களை, சமயங்கள் தங்களது வழிபாட்டு நெறிகளுக்கு ஏற்ப உள்வாங்கிக் கொண்டன.
பௌத்த மரபில், தாரா, மகாமயூரி, சரஸ்வதி, ஹாரிதி உள்ளிட்ட பெண் தெய்வங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றன. மணிமேகலைக் காப்பியத்திலும் சம்பாபதி, மணிமேகலை, தீவதிலகை, சிந்தாதேவி, கந்திற்பாவை உள்ளிட்ட பெண் தெய்வங்கள் இடம்பெறுகின்றன.
சமண மரபில், 24 தீர்த்தங்கரர்களுக்கும் உரிய யக்ஷி எனப்படும் பெண் தெய்வங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அம்பிகா, பத்மாவதி, சக்கரேசுவரி, ஜுவாலாமாலினி உள்ளிட்ட தெய்வங்கள் தனித்த வழிபாட்டு மரபுகளையும் பெற்றுள்ளன.
சைவம், வைணவம் ஆகிய மரபுகளில், பெண் தெய்வங்கள், முதன்மைத் தெய்வங்களின் துணைத் தெய்வங்களாகவும், காவல் தெய்வங்களாகவும், பரிவாரத் தெய்வங்களாகவும் இடம்பெற்றன. சில பெண் தெய்வங்கள், முதன்மை ஆண் தெய்வங்களின் துணைவியராகவும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டன. இவ்வாறு வெவ்வேறு சமயங்களுக்குள் இயக்கி வழிபாடு இணைந்திருப்பது, அந்த வழிபாடு மக்களிடையே பெற்றிருந்த பரவலையும் முக்கியத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
சாஞ்சி ஸ்தூபங்களிலும் யக்ஷிகளின் அடையாளங்கள்!
வடஇந்தியாவின் சாஞ்சி பௌத்த நினைவுச் சின்னங்களில் காணப்படும் யக்ஷி உருவங்கள், இந்தியக் கலை மற்றும் வழிபாட்டு வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. பௌத்த நினைவுச் சின்னங்களின் தோரண வாயில்களில் இடம்பெற்றுள்ள பெண் உருவங்கள், அக்காலச் சமூகத்தின் கலை வெளிப்பாடுகளையும் இயற்கை சார்ந்த நம்பிக்கைகளையும் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
இந்தியக் கலை வரலாற்று ஆய்வாளர் ஆனந்த குமாரசாமி, தென்னிந்தியக் கிராமத் தெய்வங்களின் மரபுக்கும், இயக்கி வழிபாட்டுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மதுரையின் புகழ்பெற்ற மீனாட்சியம்மன் வழிபாடு உள்ளிட்ட பெண் தெய்வ மரபுகளையும் அவர், இந்தப் பின்னணியில் ஆராய்ந்துள்ளார். இத்தகைய கருத்துகள், இந்தியாவில் பெண் தெய்வ வழிபாடு பல்வேறு வரலாற்றுக் காலகட்டங்களில் எவ்வாறு மாற்றமடைந்து வந்துள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு உதவுகின்றன.
இசக்கியம்மனாகத் தொடரும் தொன்மையான வழிபாடு!
இயக்கி வழிபாட்டின் தொடர்ச்சியைத் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாகக் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் காண முடிகிறது. இந்தப் பகுதிகளில் இசக்கியம்மன் வழிபாடு மக்களின் வாழ்வியலோடு நெருக்கமாக இணைந்துள்ளது. கிராமங்கள் தோறும் இசக்கியம்மன் கோயில்கள், வழிபாடுகள், திருவிழாக்கள் ஆகியவை நடைபெற்று வருகின்றன.
வடஇந்தியாவில் யக்ஷி என்றும், தமிழ்நாட்டில் இயக்கி என்றும் அழைக்கப்படும் பெண் தெய்வ மரபுடன் இசக்கியம்மன் வழிபாட்டுக்குத் தொடர்பு இருப்பதாக முனைவர் வே.வேதாசலம் விளக்குகிறார். மேலும் அவர், மக்களின் நம்பிக்கையில் வேரூன்றியிருந்த பெண் தெய்வ வழிபாடு, தலைமுறைகளைக் கடந்து வெவ்வேறு பெயர்களிலும் வடிவங்களிலும் தொடர்ந்து வருவதற்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது என்கிறார்.
தொன்மையை அறிய உதவும் ஆய்வு நூல்!
இயக்கி மற்றும் இயக்கன் வழிபாட்டின் வரலாறு, அவற்றின் சமூகப் பின்னணி, பல்வேறு சமயங்களுடனான தொடர்பு ஆகியவற்றை விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார் முனைவர் வே.வேதாசலம். அவர் எழுதிய 'இயக்கி – இந்தியத் தொல்குடித் தெய்வம்' என்ற நூல், இந்தியாவின் தொன்மையான பெண் தெய்வ வழிபாட்டு மரபை அறிந்து கொள்வதற்கான முக்கியமான ஆய்வு நூலாகத் திகழ்கிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தின் எல்லைக்குள் அடங்காமல், மக்களின் இயற்கை சார்ந்த நம்பிக்கைகளிலிருந்து உருவாகி, பல்வேறு சமய மரபுகளிலும் இடம்பிடித்து, இன்றளவும் கிராமங்களின் வழிபாட்டில் உயிர்ப்புடன் தொடரும் இயக்கி வழிபாடு, இந்தியாவின் பண்பாட்டு வரலாற்றில் பெண் தெய்வங்கள் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தையே உணர்த்துகிறது.