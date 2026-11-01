அடுத்த ஆண்டு குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து முதல் ராக்கெட் ஏவப்படும் - இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தகவல்
ககன்யான் திட்டத்தில் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதற்கு முன்னதாக ஆளில்லா விண்கலங்களை அனுப்பி சோதனை செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 7:04 PM IST
சென்னை: 2027ஆம் ஆண்டு குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து முதல் ராக்கெட் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது பேசுகையில், “ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து கடந்த அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி இரவு 11.51 மணிக்கு, ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்18 (GSLV-F18) ராக்கெட் மூலம் என்விஎஸ்-03 வழிகாட்டி செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. இந்தியாவின் அடுத்த தலைமுறை வழிகாட்டி செயற்கைக்கோள்கள் வரிசையில் இது மூன்றாவது ஆகும்.
சுமார் 38 ஆயிரம் கிலோமீட்டர் உயரம் கொண்ட சுற்றுப்பாதையில் செலுத்தப்பட்ட இந்தச் செயற்கைக்கோளை, அதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சொந்த உந்துவிசை இயந்திரத்தின் உதவியுடன் மேலும் 5,500 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு உயர்த்தியுள்ளோம். இதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
செயற்கைக்கோளை அதன் இலக்குப் பாதைக்கு மேலும் உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கண்காணித்தல், துல்லியமான நேரம் மற்றும் இருப்பிடத்தைக் கண்டறிதல் ஆகியவற்றுக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் அவசியமானது. முழுமையான சேவையைப் பெறுவதற்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு செயற்கைக்கோள்கள் தேவைப்படுகின்றன.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு, விமான நிலையங்களில் விமானங்கள் தரையிறங்குவது மற்றும் புறப்படுவது, கப்பல்களின் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு இந்தத் தொழில்நுட்பம் பயன்படும். தற்போது இந்தியாவிடம் 56 செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன.
இருப்பினும், நாட்டின் அனைத்துத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கும், பல்வேறு தகவல்களைக் கண்டறிந்து கண்காணிப்பதற்கும் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் தேவைப்படுகின்றன.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் புதிய ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த ஏவுதளத்திலிருந்து அடுத்த ஆண்டு, அதாவது 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதத்தில் முதல் ராக்கெட் ஏவப்படும். இதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன” என அவர் தெரிவித்தார்.
ககன்யான் திட்டம் - ஆளில்லா விண்கலங்களை அனுப்பி விரைவில் சோதனை
மேலும், “ககன்யான் திட்டம் சிறப்பான முறையில் முன்னேறி வருகிறது. இதுவரை இத்திட்டத்திற்காக சுமார் 8,000 பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதற்கு முன்னதாக ஆளில்லா விண்கலங்களை அனுப்பி சோதனை செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான முதல்கட்ட ஏவுதல் பணிகள் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ஆளில்லா விண்கலச் சோதனைகளைத் தொடர்ந்து மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
சந்திரயான் 4 மற்றும் சந்திரயான் 5 ஆகிய திட்டங்களுக்கான பணிகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, சந்திரயான் 4 திட்டத்தை 2028ஆம் ஆண்டு செயல்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நிலவு தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை அடுத்தகட்டத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் வகையில் இத்திட்டங்களுக்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
விண்வெளி மற்றும் சூரியன் தொடர்பான அறிவியல் ஆய்வுகள் மூலம் இதுவரை சுமார் 37 டெராபைட் அளவிலான தகவல்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. இந்த அறிவியல் தரவுகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன” எனக் கூறினார்.