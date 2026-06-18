இடைத் தேர்தலுக்கு தயாராகும் 5 தொகுதிகள் - அம்பாசமுத்திரத்தில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி
வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்புப் பணிகள் இன்று தொடங்கி வரும் 23-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 3:41 PM IST
திருநெல்வேலி: திருச்சி கிழக்கு, அம்பாசமுத்திரம் உள்ளிட்ட 5 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களின் முதற்கட்ட சரிபார்ப்பு பணி இன்று தொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக ஆட்சி அமைத்தது. இதற்கு அதிமுகவை சேர்ந்த 25 பேர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். மேலும், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தவர்களில் மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), எஸ். ஜெயக்குமார் (பெருந்துறை) பி. சத்தியபாமா (தாராபுரம்) இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்) சி. விஜயபாஸ்கர் (விராலிமலை) ஆகிய 5 அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்தனர். இதில் முதலில் உள்ள 4 பேர் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து இந்த ஐந்து தொகுதிகளுக்கும், முதலமைச்சர் விஜய் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மற்றொரு தொகுதியான திருச்சி கிழக்குக்கும் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்துவதற்கான முதற்கட்டப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் அடிப்படையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலும் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் முதல் நிலை சரிபார்ப்பு பணி இன்று தொடங்கியுள்ளது.
இதற்காக திருநெல்வேலி வட்டாட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறை, மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த்மோகன் தலைமையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டது. பின்னர் 'பெல்' நிறுவன பொறியாளர்கள் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் முதல்நிலை சரிபார்ப்புப் பணிகளை தொடங்கினர்.
தொடர்ந்து ஆட்சியர் ஆனந்த்மோகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தற்போது மொத்தம் 2,960 வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் கையிருப்பில் உள்ளன. அதில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில், மொத்தம் 321 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, 200 சதவீத அளவில், அதாவது 626 இயந்திரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டுத் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட உள்ளன.
இந்த சரிபார்ப்புப் பணிகள் இன்று தொடங்கி வரும் 23-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இதற்காக 'பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த 6 பொறியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் இப்பகுதியில் தங்கியிருந்து இந்தத் தொழில்நுட்பப் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். தேர்தல் தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி முதற்கட்டப் பணிகளான இயந்திரச் சரிபார்ப்பு மற்றும் முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது” என கூறினார்.