போலி பேராசிரியர்கள் மோசடி புகார் - அண்ணா பல்கலை. முன்னாள் பதிவாளர் உள்பட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு!
ஒரே நேரத்தில் 11 கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்களாக கணக்கு காட்டப்பட்ட எஸ்.மாரிச்சாமி, ஒரே ஆய்வு நாளில் இரு வேறு கல்லூரிகளில் இருந்தாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எஸ்.கண்ணன் மற்றும் ஒய். இரவிக்குமார் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : November 15, 2025 at 3:34 PM IST
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் போலி பேராசிரியர்கள் விவகாரம் தொடர்பாக முன்னாள் பதிவாளர் ஜெகதீஷ், இணைவு அங்கீகார முன்னாள் இயக்குநர் இளைய பெருமாள் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 224 தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில், 353 பேராசிரியர்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளில் முழு நேர பேராசிரியர்களாக பணிபுரிவதாக, போலி கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளதாக கடந்த 23.07.2024 அன்று அறப்போர் இயக்கம் குற்றம்சாட்டியது.
இதனால், இணைவு பெற்ற கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியரின் விவரங்களை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆய்வு செய்து, ஆசிரியர்களின் ஆதார் எண்களை பெற்று விவரங்களை சரி பார்த்தது. அப்போது ஒரே பேராசிரியர் பல கல்லூரிகளில் வேலை பார்ப்பது போல் பெயர் பதிவு செய்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதே போல், 2024-25 ஆம் கல்வியாண்டில் அங்கீகாரம் பெற விண்ணப்பித்த கல்லூரிகளுள், 124 கல்லூரிகளில் அளிக்கப்பட்ட பேராசிரியர் பட்டியலில் ஒரே பெயரைக் கொண்ட 470 பேர் வேறு வேறு கல்லூரிகளில் பணியாற்றி வருவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவர்களுடைய ஆதார், பான் எண்களும் சரி பார்க்கப்பட்டன.
இதனையடுத்து, தற்போது இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. முதல் தகவல் அறிக்கையின் விவரங்களை அறப்போர் இயக்கம் பகிர்ந்திருக்கிறது. அதில், “கொடுக்கப்பட்ட புகாரின்மீது ஆரம்ப கட்ட விசாரணையை துவங்கிய DVAC (ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை) போதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளது என்றும், திட்டமிட்டு கூட்டு சேர்ந்து மோசடி செய்துள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளது.
அதை தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் பதிவாளர் ஜெ. பிரகாஷ், இணைவு அங்கீகார முன்னாள் இயக்குநர் ஏ. இளைய பெருமாள் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒரே நேரத்தில் 11 கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்களாக கணக்கு காட்டப்பட்ட எஸ்.மாரிச்சாமி, ஒரே ஆய்வு நாளில் இரு வேறு கல்லூரிகளில் இருந்தாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எஸ்.கண்ணன் மற்றும் ஒய். இரவிக்குமார் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் திருவள்ளூரிலுள்ள பிரதியுக்ஷா பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லூரி, காஞ்சிபுரத்திலுள்ள மாதா பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் கோவையில் உள்ள கதிர் பொறியியல் கல்லூரி ஆகிய கல்லூரிகள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது போல தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரி, TJ பொறியியல் கல்லூரி உட்பட சுமார் 224 தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது” என்று அறப்போர் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து அறப்போர் இயக்கம் கீழ்க்கண்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது.
1. FIR No 04/2025 முழுமையான மற்றும் விரிவான விசாரணை மேற்கொண்டு விரைவாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவேண்டும், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் சட்டப்படியான தண்டனை விரைந்து வழங்குவதை உறுதி செய்யவேண்டும்.
2. இனி வரும் இணைவு ஆய்வுகள் முழுமையாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும், மேலும் பேராசிரியர்களின் - ஊதிய அறிக்கை, சான்றிதழ் உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் உண்மை தன்மை ஆய்வு செய்யப்படவேண்டும்.
3. மோசடியில் ஈடுபட்ட கல்லூரிகள் அரசிடம் பெற்ற சலுகைகள் திரும்ப பெறவேண்டும்.
4. கடந்த 2024-25 மற்றும் தற்போதைய 2025-26 ஆகிய ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு குறிப்புகள் அண்ணா பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் உடனடியாக வெளியிடவேண்டும்.
5. மாதந்திர இணையவழி சரிபார்ப்பு கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடைபெறவில்லை, மாதாந்திர சரிபார்ப்பு எந்த வித தடங்கலும், காரணமும் இன்றி தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும்.