கோயில்களில் முதல் மரியாதை எப்போதும் தெய்வத்துக்கு தான் - நீதிபதிகள் உத்தரவு
மடாதிபதிகளுக்கான சிறப்பு மரியாதைகளை, ஒரு போதும் உரிமையாக கேட்க முடியாது எனக் கூறி, நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.
Published : December 29, 2025 at 4:17 PM IST
சென்னை: கோயில்களில் முதல் மரியாதை என்பது எப்போதும் தெய்வத்துக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும். சிறப்பு மரியாதைகளை, ஒரு போதும் உரிமையாக யாரும் கேட்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் தேவராஜ சுவாமி கோயிலில், தங்கள் ஆசிரம மடாதிபதிக்கு 1992 ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வந்த பஞ்ச முத்திரை முதல் மரியாதை 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் திடீரென நிறுத்தப்பட்டதை எதிர்த்து ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆசிரமம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் சி.குமரப்பன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "காஞ்சி காமகோடி பீடம் - சங்கர மடம், ஸ்ரீ அகோபில மடம், நாங்குநேரி ஸ்ரீ வாணாமலை மடம், மைசூர் ஸ்ரீ பரகால ஜீயர் மடம் மற்றும் உடுப்பி ஸ்ரீ வியாசராயர் மடம் ஆகிய ஐந்து மடங்களின் மடாதிபதிகளுக்கு மட்டுமே சிறப்பு மரியாதைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் சி.குமரப்பன் அமர்வு, கோயிலில் முதல் மரியாதை, எப்போதும் தெய்வத்துக்கு தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும். மடாதிபதிகளுக்கான சிறப்பு மரியாதைகளை, ஒரு போதும் உரிமையாக அவர்களால் கேட்க முடியாது எனக் கூறி, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆசிரமம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து வைத்தனர்.
மேலும், மடாதிபதிகளுக்கு மரியாதை வழங்குவது குறித்து, தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டப்படி, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தான் முடிவெடுக்க முடியும் எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் சி.குமரப்பன் அடங்கிய அமர்வு, இது சம்பந்தமாக இந்து சமய அற நிலையத் துறை அதிகாரியை ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஆசிரம நிர்வாகிகள் அணுகி நிவாரணம் கோரலாம் என உத்தரவிட்டனர்.