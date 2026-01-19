ETV Bharat / state

குடியரசு தின விழா: உழைப்பாளர் சிலை முன்பு முதல்நாள் ஒத்திகை

குடியரசு தின விழாவிற்கான முதல் நாள் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி உழைப்பாளர் சிலை முன்பு நடைபெற்றது.

இந்திய கடற்படை ஒத்திகை
இந்திய கடற்படை வீரர்கள் ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 19, 2026 at 2:24 PM IST

சென்னை: குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு முதல்நாள் அணிவகுப்பு ஒத்திகை இன்று காலை (ஜன 19) ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

77 ஆவது குடியரசு தினம் ஜனவரி 26 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், சென்னை மெரினா கடற்கரை, காமராஜர் சாலையில் உள்ள உழைப்பாளர் சிலை அருகே குடியரசு தின விழாவின் முதல் அணிவகுப்பு ஒத்திகை இன்று காலை நடைபெற்றது.

ஜனவரி 26 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தேசிய கொடி ஏற்ற உள்ளார். அந்த நிகழ்ச்சியில் கலச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் விதமாக அணிவகுப்புகள் நடைபெறுவது வழக்கம். இந்நிலையில் அந்த அணிவகுப்பிற்கான முதல்நாள் ஒத்திகை இன்று நடைபெற்றது.

இந்திய விமானப்படை ஒத்திகை
விமானப்படை வீரர்கள் ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்றயை ஒத்திகை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் மற்றும் முதலமைச்சர் வருவது போலவும், ராணுவம், கடற்படை, வான்படை பிரிவு, கடலோர காவல்படை பிரிவு, முன்னாள் ராணுவத்தினர் படைப்பிரிவு உள்ளிட்டவற்றை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டு அணிவகுப்பு மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிக்கான ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் குடியரசு தினத்தன்று முதலமைச்சர் வழங்கவுள்ள விருதுகளான அண்ணா பதக்கம், வேளாண்மை விருது, காந்தியடிகள் காவலர்கள் பதக்கங்கள், சிறந்த காவல் நிலையத்திற்கான விருதுகள் வழங்குவது போன்ற ஒத்திகைகள் நடைபெற்றன.

ஆர்.பி.எப் படைப்பிரிவு ஒத்திகை
ஆர்.பி.எப் படைப்பிரிவு ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல் செய்தித்துறை சார்பாக மங்கள இசை அணிவகுப்பு, காவல் துறையின் அணிவகுப்பு, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அணிவகுப்புஉள்ளிட்ட துறைகள் சார்ந்த சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் அலங்கார அணிவகுப்பு ஊர்திகள் குடியரசு தினத்தன்று பங்கேற்க உள்ளன. அதற்கான ஒத்திகைகள் நிகழ்ச்சிகளும் இன்று நடைபெற்றது.

இந்திய ராணுவ ஒத்திகை
இந்திய ராணுவ வீரர்கள் ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, வருகிற ஜனவரி 21, 23 ஆம் தேதிகளிலும் ஒத்திகை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளதால் அன்றைய தினங்களிலும், குடியரசு தினத்தன்றும் சென்னை மெரினா கடற்கரை, காமராஜர் சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படும். அதன்படி காமராஜர் சாலையில், காந்தி சிலை முதல் போர் நினைவுச் சின்னம் வரை காலை 6.30 மணி முதல் நிகழ்ச்சி முடியும் வரை வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

