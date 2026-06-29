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முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் முதல் மாநாடு: சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்து விரிவான ஆலோசனை

இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டின் முடிவில் முதலமைச்சர் விஜய், அதிகாரிகள் மத்தியில் உரையாற்ற உள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 12:49 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் முதல் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளுடனான இரண்டு நாள் மாநாடு இன்று காலை தொடங்கியது.

இந்த மாநாட்டில் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், காவல் துறை உயரதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அரசு உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலை, வளர்ச்சித் திட்டங்கள், ஆட்சி நிர்வாகம் மற்றும் மக்களுக்கான சேவைகளை மேலும் மேம்படுத்துவது குறித்து விரிவான ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மாநாடு
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு (ETV Bharat Tamilnadu)

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு நடத்தப்படுவது ஏன்?

தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படும் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பான விவகாரங்களை ஆய்வு செய்ய, ஆண்டுதோறும் முதலமைச்சர் தலைமையில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு நடைபெறுவது வழக்கம்.

முன்னதாக, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 5 மற்றும் 6 ஆகிய தேதிகளில் அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பிறகு, முதன்முறையாக இந்த மாநாடு நடைபெறுகிறது.

மூன்று பகுதியாக நடத்தப்படும் மாநாடு

முதல் பிரிவில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் இணைந்து பங்கேற்பர். இதில், தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கை மேலும் வலுப்படுத்துவது, ரவுடிகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைத் தடுப்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடைபெறும்.

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மாநாடு
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு (ETV Bharat Tamilnadu)

இரண்டாவது பிரிவில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மட்டும் பங்கேற்பர். இதில், அரசின் அனைத்து நலத்திட்டங்களும் மக்களை முழுமையாக சென்றடைந்துள்ளதா? அரசுத் திட்டங்களுக்கு பொதுமக்கள் எளிதாக விண்ணப்பிக்க முடிகிறதா? அரசு சேவைகள் மக்களுக்கு சிரமமின்றி கிடைக்கிறதா? என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

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மூன்றாவது பிரிவில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் இணைந்து கலந்து கொள்வர். இதில், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, வன வளங்கள் பாதுகாப்பு, வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட உள்ளது. இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டின் நிறைவாக முதலமைச்சர் விஜய், அதிகாரிகள் மத்தியில் உரையாற்ற உள்ளார்.

TAGGED:

IAS AND IPS CONFERENCE
CHIEF MINISTER VIJAY
ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாநாடு
முதலமைச்சர் விஜய்
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