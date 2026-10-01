சரவெடிக்கு பச்சைக்கொடி: உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவால் தொழிலாளர்கள் நிம்மதி!
குறைந்த புகையை வெளியிடும் பசுமைப் பட்டாசு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கட்டுப்பாடுகளுடன் சரவெடிகளை தயாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
Published : October 1, 2026 at 11:24 AM IST
சிவகாசி: நிபந்தனைகளுடன் சரவெடி உற்பத்திக்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பதற்கு பட்டாசு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.
சரவெடி உற்பத்தி தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்டிருந்த வழக்கு ஒன்றின் காரணமாக, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் தீபாவளிப் பண்டிகை முடிவடைந்திருந்த நிலையில், நாடு முழுவதும் சரவெடி உற்பத்திக்கும், விற்பனைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தடையை விதித்திருந்தது.
இந்த உத்தரவினால் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் அதைசார்ந்து இயங்கும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிப்படையும் என கூறி சரவெடி உற்பத்திக்கான தடையை நீக்கக்கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் சார்பில் முறையீடுகள் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தநிலையில், சில நிபந்தனைகளோடு சரவெடி உற்பத்திக்கான தடையை தளர்த்தி தற்போது உத்தரவு வெளியாகி உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளதோடு, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு நன்றியையும், பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு பட்டாசு மற்றும் கேப் வெடி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் அபிரூபன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நீதிமன்றத்தின் அறிவிப்பு சிவகாசி மக்களுக்கே ஒரு நல்ல நாள். இதனால் இனிவரும் காலம் ஒளிமயமாக மாறியுள்ளது. பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள், சரவெடி தயாரிப்புக்கான நீதிமன்றத்தின் விதிமுறைகளை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பின்பற்றியே சரவெடி உற்பத்தி வரும் நாட்களில் நடைபெறும். விசேஷங்கள் மற்றும் துக்க நிகழ்ச்சி என இரண்டுக்கும் சரவெடி பயன்படுத்தப்படுகிறது. பட்டாசு உற்பத்தியில் சுமார் மூன்றரை லட்சம் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதில் 30 சதவீதம் தொழிலாளர்கள் சரவெடி தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சரவெடிகள் என்பது இந்திய மண்ணின் கலாச்சாரமாகும்.
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எனவே, தொழிலாளர்கள் மத்தியில் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. பட்டாசுத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீண்டும் தொழிலாளர்களின் கையிலேயே உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்திருப்பது மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மேலும், இந்த தீபாவளிப் பண்டிகையை சரவெடிகள் உள்ளிட்ட பட்டாசு ரகங்களை வெடித்து அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
சரவெடி உற்பத்திக்கு ஏன் தடை விதிக்கப்பட்டது?
அதிகப்படியான காற்று மாசு, ஒலி மாசு, திடக்கழிவுப் பிரச்சினை மற்றும் அதிக அளவிலான பேரியம் நைட்ரேட் பயன்பாடு ஆகியவை காரணமாக சரவெடி உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
மேலும், தற்போது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இல்லாத, குறைந்த புகையை வெளியிடும் பசுமைப் பட்டாசு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கட்டுப்பாடுகளுடன் சரவெடிகளை தயாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது அனுமதி வழங்கியுள்ளது.