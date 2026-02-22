ETV Bharat / state

நெல்லை அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றிய 12 அடி நீள மலைப்பாம்பு மீட்பு; பொதுமக்கள் பீதி

வயல்வெளியில் சுற்றித்திரிந்ததை அறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் லாவகமாக பிடித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து 12 அடி அடி நீளம் கொண்ட அந்த மலை பாம்பை பத்திரமாக வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.

மீட்கப்பட்ட மலைப்பாம்பு
மீட்கப்பட்ட மலைப்பாம்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 22, 2026 at 9:08 PM IST

திருநெல்வேலி: நெல்லை அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் சுற்றிய 12 அடி நீள மலைப்பாம்பை தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் மீட்டு வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். இதனால் அப்பகுதிவாசிகள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாநகரம், பேட்டை அடுத்த கருங்காடு கிராமத்தில் இருக்கும் கால்வாயில் 12 நீளம் கொண்ட மலைப்பாம்பு ஒன்று சுற்றி வருவதாகவும் அந்த பாம்பு அப்பகுதியில் உள்ள கோழி உள்ளிட்டவற்றை பிடித்து உண்பதாகவும் கூறி பகுதி மக்கள் பேட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து பேட்டை தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர்.

பின்னர் அந்த பகுதியில் சுற்றி வந்த மலைப் பாம்பை தேடினர். அப்போது அங்கிருந்த வயல்வெளியில் சுற்றித்திரிந்ததை அறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் லாவகமாக பிடித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து 12 அடி அடி நீளம் கொண்ட அந்த மலை பாம்பை பத்திரமாக வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். மக்கள் குடியிருப்பு அதிகமாக இருக்கும் பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த மலைப்பாம்பை தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் பிடித்தது அந்த பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வழக்கமாக இது போன்ற பெரிய மலைப் பாம்புகள் வனப்பகுதி அல்லது மலையடிவார பகுதியில் அதிகம் காணப்படும். ஆனால் சமீபகாலமாக நகர் பகுதியில் இது போன்ற ராட்சத பாம்புகள் வலம் வருவதை காண முடிகிறது. குறிப்பாக குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்து மக்களை அச்சுறுத்தி வருகிறது.

சமீபத்தில் கூட, முக்கூடல் அருகே ஒரு வீட்டுக்குள் பதுங்கிக் கிடந்த மலைப்பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் பிடித்தனர். இது போன்ற சூழ்நிலையில் நெல்லை மாநகரில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மலைப்பாம்பு சுற்றித்திரிந்தது அந்த பகுதி மக்களிடம் கடும் பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

